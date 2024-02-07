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Стало відомо, чому не можна купувати в Європі Apple Vision Pro привезені з США

7 лютого 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple Vision Pro: чому в Європі не працюють гаджети Apple куплені в США
Apple Vision Pro в Європі поки не працюватиме. Фото: macrumors.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Експерти не радять купляти окуляри доповненої реальності Apple Vision Pro за межами США, позаяк гаджет не працюватиме в інших країнах. Навіть якщо вартість буде привабливою, ризик придбання нефункціонального приладу не вартий цього.

Про це повідомив Tech Today.

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Apple вже відправила десятки тисяч Vision Pro в магазини для продажу та демонстрації, проте ці пристрої працюватимуть лише в США. Вони не розраховані на міжнародне використання й не будуть працювати в Європі.

Заблоковані Vision Pro можна придбати, лише якщо ви американець, який живе або подорожує за кордоном, або якщо у вас є ідентифікатор Apple ID з місцезнаходженням у США.

Тому розумніше зачекати офіційного виходу пристрою на європейські ринки, позаяк покупка Vision Pro в Європі у цей час буде марнуванням грошей. Нагадаємо, ціни на гаджет в США починаються від 3 499 доларів.

Якими є вимоги Apple ID:

  • Apple Vision Pro підтримує лише англійську (США) для мови та введення тексту та англійську для Siri та диктування.
  • Для App Store потрібен Apple ID із регіоном США.
  • Для покупок у додатку Apple Music і TV потрібен Apple ID із регіоном США.
  • Для клієнтів, які потребують корекції зору, ZEISS прийматиме лише рецепти, написані американськими офтальмологами, і доставлятиме лише в США.
  • Клієнти можуть не мати доступу до певних програм, функцій або вмісту через ліцензійні чи інші обмеження в цих країнах або регіонах.
  • Підтримка Apple доступна лише в США.

Раніше були створені AR-окуляри вп'ятеро дешевші за Apple Vision Pro. Також ми писали, що в Україні вже оголосили захмарні ціни на Apple Vision PRO, але самих гаджетів ще немає в наявності.

США
Apple
Європа
гаджети
технології

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