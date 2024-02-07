Apple Vision Pro: чому в Європі не працюють гаджети Apple куплені в США

Стало відомо, чому не можна купувати в Європі Apple Vision Pro привезені з США
Експерти не радять купляти окуляри доповненої реальності Apple Vision Pro за межами США, позаяк гаджет не працюватиме в інших країнах. Навіть якщо вартість буде привабливою, ризик придбання нефункціонального приладу не вартий цього.
Про це повідомив Tech Today.
Apple вже відправила десятки тисяч Vision Pro в магазини для продажу та демонстрації, проте ці пристрої працюватимуть лише в США. Вони не розраховані на міжнародне використання й не будуть працювати в Європі.
Заблоковані Vision Pro можна придбати, лише якщо ви американець, який живе або подорожує за кордоном, або якщо у вас є ідентифікатор Apple ID з місцезнаходженням у США.
Тому розумніше зачекати офіційного виходу пристрою на європейські ринки, позаяк покупка Vision Pro в Європі у цей час буде марнуванням грошей. Нагадаємо, ціни на гаджет в США починаються від 3 499 доларів.
Якими є вимоги Apple ID:
- Apple Vision Pro підтримує лише англійську (США) для мови та введення тексту та англійську для Siri та диктування.
- Для App Store потрібен Apple ID із регіоном США.
- Для покупок у додатку Apple Music і TV потрібен Apple ID із регіоном США.
- Для клієнтів, які потребують корекції зору, ZEISS прийматиме лише рецепти, написані американськими офтальмологами, і доставлятиме лише в США.
- Клієнти можуть не мати доступу до певних програм, функцій або вмісту через ліцензійні чи інші обмеження в цих країнах або регіонах.
- Підтримка Apple доступна лише в США.
Раніше були створені AR-окуляри вп'ятеро дешевші за Apple Vision Pro. Також ми писали, що в Україні вже оголосили захмарні ціни на Apple Vision PRO, але самих гаджетів ще немає в наявності.
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