Apple Vision PRO: українські магазини, ще не маючі товару, оголосили захмарні ціни

Apple Vision PRO в Україні ще немає. Фото: zdnet.com

Продажі окулярів доповненої реальності Apple Vision PRO розпочалися в США від 3499 доларів (близько 140 000 грн). Низка українських магазинів ще не маючі у наявності товару вже оголосили передзамовлення за космічними цінами.

Про це повідомив dev.

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Деякі сайти пропонують зробити передзамовлення й залишити передплату 5-20%. Але конкретні терміни доставки не називає ніхто. Розбіг очікування коливається від кількох тижнів до березня, у кращому випадку.

Українські магазини пропонують купити Apple Vision PRO за набагато вищою ціною, ніж в США. Найнижча пропозиція складає 187 853 грн, найвища — 215 999 грн.

На OLX були опції купити Apple Vision PRO за 150 000 грн та за 160 000 грн, але зараз ці посилання вже не доступні. Або продали вже, або щось у продавців не склалося.

Раніше ми писали, як в Україні продавали контрабандні iPhone 15 Pro Max за значно завищеними цінами. Також розповідали про усі здобутки та провали компанії Apple протягом року.