Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Apple Vision PRO в Україні — захмарні ціни, невизначеність з термінами доставки arrow

Apple Vision PRO в Україні — захмарні ціни, невизначеність з термінами доставки

6 лютого 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple Vision PRO: українські магазини, ще не маючі товару, оголосили захмарні ціни
Apple Vision PRO в Україні ще немає. Фото: zdnet.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Продажі окулярів доповненої реальності Apple Vision PRO розпочалися в США від 3499 доларів (близько 140 000 грн). Низка українських магазинів ще не маючі у наявності товару вже оголосили передзамовлення за космічними цінами.

Про це повідомив dev.

Читайте також:

Пропозицію щодо продажу VR/AR окулярів Apple опублікували шість магазинів. Але в наявності товару в Україні немає.

Деякі сайти пропонують зробити передзамовлення й залишити передплату 5-20%. Але конкретні терміни доставки не називає ніхто. Розбіг очікування коливається від кількох тижнів до березня, у кращому випадку.

Українські магазини пропонують купити Apple Vision PRO за набагато вищою ціною, ніж в США. Найнижча пропозиція складає 187 853 грн, найвища — 215 999 грн.

На OLX були опції купити Apple Vision PRO за 150 000 грн та за 160 000 грн, але зараз ці посилання вже не доступні. Або продали вже, або щось у продавців не склалося.

Раніше ми писали, як в Україні продавали контрабандні iPhone 15 Pro Max за значно завищеними цінами. Також розповідали про усі здобутки та провали компанії Apple протягом року.

Apple
Україна
гаджети
магазини
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі