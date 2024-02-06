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Apple Vision PRO в Украине — заоблачные цены, неопределенность со сроками доставки

6 февраля 2024 20:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple Vision PRO: украинские магазины, еще не имея товара, объявили заоблачные цены
Apple Vision PRO в Украине пока нет. Фото: zdnet.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Продажи очков дополненной реальности Apple Vision PRO начались в США с 3 499 долларов (около 140 000 грн). Ряд украинских магазинов, еще не имея в наличии товара, уже объявили предзаказ по космическим ценам.

Об этом сообщил dev.

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Предложение по продаже VR/AR очков Apple опубликовали шесть магазинов. Но физически товара в Украине нет.

Некоторые сайты предлагают сделать предзаказ и оставить предоплату 5-20%. Но конкретные сроки доставки никто не называет. Разбег ожидания колеблется от нескольких недель до марта, в лучшем случае.

Украинские магазины предлагают купить Apple Vision PRO по гораздо более высокой цене, чем в США. Самое низкое предложение составляет 187 853 грн, самое высокое — 215 999 грн.

На OLX были опции купить Apple Vision PRO за 150 000 грн и за 160 000 грн, но сейчас эти ссылки уже не доступны. Либо продали уже, либо что-то у продавцов не сложилось.

Ранее мы писали, как в Украине продавали контрабандные iPhone 15 Pro Max по значительно завышенным ценам. Также рассказывали обо всех достижениях и провалах компании Apple в течение года.

Apple
Украина
гаджеты
магазины
цены

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