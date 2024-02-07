Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Стало известно, почему нельзя покупать в Европе Apple Vision Pro, привезенные из США arrow

Стало известно, почему нельзя покупать в Европе Apple Vision Pro, привезенные из США

7 февраля 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple Vision Pro: почему в Европе не работают гаджеты Apple куплены в США
Apple Vision Pro в Европе пока не будут работать. Фото: macrumors.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Эксперты не советуют покупать очки дополненной реальности Apple Vision Pro за пределами США, поскольку гаджет не будет работать в других странах. Даже если стоимость будет привлекательной, риск приобретения нефункционального прибора этого не стоит.

Об этом сообщил Tech Today.

Читайте также:

Apple уже отправила десятки тысяч Vision Pro в магазины для продаж и демонстраций, однако эти устройства будут работать только в США. Они не рассчитаны на международное использование и не будут работать в Европе.

Заблокированные Vision Pro можно приобрести только если вы американец, живущий или путешествующий за границей, или если у вас есть идентификатор Apple ID с местонахождением в США.

Поэтому разумнее подождать официального выхода устройства на европейские рынки, поскольку покупка Vision Pro в Европе в это время будет тратой денег. Напомним, цены на гаджет в США начинаются с 3499 долларов.

Каковы требования Apple ID:

  • Apple Vision Pro поддерживает только английский (США) для языка и ввода текста и английский для Siri и диктовки.
  • Для App Store требуется Apple ID с регионом США.
  • Для покупок в приложении Apple Music и TV требуется Apple ID с регионом США.
  • Для клиентов, нуждающихся в коррекции зрения, ZEISS будет принимать только рецепты, написанные американскими офтальмологами, и доставлять только в США.
  • Клиенты могут не иметь доступа к определенным программам, функциям или содержимому из-за лицензионных или других ограничений в этих странах или регионах.
  • Поддержка Apple доступна только в США.

Ранее были созданы AR-очки в пять раз дешевле Apple Vision Pro. Также мы писали, что в Украине уже объявили заоблачные цены на Apple Vision PRO, но самих гаджетов еще нет.

США
Apple
Европа
гаджеты
технологии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме