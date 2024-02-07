Apple Vision Pro: почему в Европе не работают гаджеты Apple куплены в США

Apple Vision Pro в Европе пока не будут работать. Фото: macrumors.com

Эксперты не советуют покупать очки дополненной реальности Apple Vision Pro за пределами США, поскольку гаджет не будет работать в других странах. Даже если стоимость будет привлекательной, риск приобретения нефункционального прибора этого не стоит.

Об этом сообщил Tech Today.

Читайте также:

Apple уже отправила десятки тысяч Vision Pro в магазины для продаж и демонстраций, однако эти устройства будут работать только в США. Они не рассчитаны на международное использование и не будут работать в Европе.

Заблокированные Vision Pro можно приобрести только если вы американец, живущий или путешествующий за границей, или если у вас есть идентификатор Apple ID с местонахождением в США.

Поэтому разумнее подождать официального выхода устройства на европейские рынки, поскольку покупка Vision Pro в Европе в это время будет тратой денег. Напомним, цены на гаджет в США начинаются с 3499 долларов.

Каковы требования Apple ID:

Apple Vision Pro поддерживает только английский (США) для языка и ввода текста и английский для Siri и диктовки.

Для App Store требуется Apple ID с регионом США.

Для покупок в приложении Apple Music и TV требуется Apple ID с регионом США.

Для клиентов, нуждающихся в коррекции зрения, ZEISS будет принимать только рецепты, написанные американскими офтальмологами, и доставлять только в США.

Клиенты могут не иметь доступа к определенным программам, функциям или содержимому из-за лицензионных или других ограничений в этих странах или регионах.

Поддержка Apple доступна только в США.

Ранее были созданы AR-очки в пять раз дешевле Apple Vision Pro. Также мы писали, что в Украине уже объявили заоблачные цены на Apple Vision PRO, но самих гаджетов еще нет.