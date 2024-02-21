Презентація iPad Pro та iPad Air вже у березні — якими будуть нові планшети

iPad Pro та iPad Air 2024 суттєво оновлять. Фото: 9to5mac.com

Apple вже скоро представить свої нові планшети. Згідно з новими чутками, iPad Pro та iPad Air будуть суттєво оновлені, й кожен з них вийде у двох версіях.

Про це повідомила GSMarena.

Якими будуть планшети

Компанія запропонує планшети у двох розмірах. Майбутній 11-дюймовий iPad Pro матиме розміри 249,7 x 177,5 x 5,1 мм (попередня модель — 247,6 x 178,5 x 5,9 мм).

12,9-дюймовий iPad Pro буде трохи довшим і ширшим за iPad Air з таким же розміром екрана, але тоншим. Це трохи кумедно, позаяк саме Air, за початковим задумом, мав бути тонким.

Розміри 12,9-дюймового iPad Pro становитимуть 281,5 x 215,5 x 5 мм (попередня модель —280,6 x 214,9 x 6,4 мм).

Це досить значне зменшення товщини від покоління до покоління, і це, мабуть, зробить користування таким великим пристроєм трохи простішим. Нова товщина пов'язана з переходом лінійки Pro на OLED-дисплеї.

Коли розпочнуться продажі

Очікується, що нові iPad з'являться в продажу до кінця березня, і виробники аксесуарів вже нарощують виробництво чохлів для них.

Нові iPad Pro будуть оснащені чіпом M3, в той час, як незрозуміло, чи перейдуть Air на M3, чи лише на M2.

Наразі немає впевненості, що Apple проведе офіційний захід. Адже в минулому вже траплялися випадки, коли запуск відбувався лише через пресрелізи.

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