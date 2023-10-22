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Нове покоління iPad Pro 2024 — скільки коштуватиме та в чому особливість

22 жовтня 2023 14:25
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Козюк Тетяна
редактор
Нове покоління iPad Pro 2024 — скільки коштуватиме та в чому особливість
Планшет iPad Pro 2024. Фото: bloomberg.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Стало відомо, що компанія Apple, весною 2024 року може представити нове покоління iPad Pro. Однак, моделі будуть помітно дорожчі за нинішні через перехід на OLED-дисплей. 

Про це повідомляє портал Wccftech.

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Скільки коштуватиме новий iPad Pro

Повідомляється, що стартова ціна 11-дюймового планшету складатиме від 1500 доларів. У той же час, як 13-дюймова модель обійдеться у 1800 доларів. 

Якщо порівнювати нинішні моделі, то поточний модельний ряд iPad Pro з екранами IPS і mini-LED коштує від 799 та 1099 доларів відповідно. 

Зрештою, якщо опиратись на наявну інформацію, планшети iPad Pro 2024 подорожчають майже у два рази. 

Особливість нових iPad Pro

Окрім переходу на OLED-дисплей, компанія Apple планує вбудувати у нові планшети вдосконалені камери, функції на базі штучного інтелекту та додаткові функції для порту USB-C.

Водночас, оновлений дисплей OLED дозволить підвищити енергоефективність в порівнянні з поточними моделями. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким буде суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra у 2024 році.

Також представляли ТОП 9 найкращих iPhone для купівлі у 2023 році.

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