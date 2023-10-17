Компанія Apple представила найдешевший в асортименті девайс

Магазин Apple в Каліфорнії. Фото: Apple

Нещодавно компанія Apple випустила новий "олівець" Pencil USB-C. Він став найдешевшим в асортименті компанії.

Про це повідомляє Apple.

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Особливості новинки

Apple Pencil – гаджет створений написання заміток, ескізів, графічного дизайну, роботи з iPad.

З нового "олівця" забрали деякі функції — саме тому він є досить бюджетним.

"Новинка не підтримує силу натискання, і її не можна заряджати від iPad і бездротовим способом. Також немає функції подвійного натискання для швидкої зміни інструментів", — зазначили в Apple.

Apple Pencil. Фото: Apple

Проте компанія зберегла основні властивості: висока точність спрацьовування, низька затримка, розпізнавання нахилу під час малювання і магнітне кріплення до iPad.

Девайс сумісний з усіма моделями iPad, що мають порт USB-C, включаючи iPad (10-го покоління), iPad Air (4-го і 5-го поколінь), iPad Pro 11 дюймів (1-го, 2-го, 3-го і 4-го поколінь), iPad Pro 12,9 дюйма (3-го, 4-го, 5-го і 6-го поколінь) і iPad mini (6-го покоління).

USB-C порт. Фото: Apple

Apple Pencil прикріплений до IPad. Фото: Apple

На полицях магазинів гаджет з'явиться на початку листопада, його вартість – 79 доларів, це приблизно 3 тисячі гривень.

Нагадаємо, нова модель Apple Watch 2024 майже не відрізнятиметься від своїх попередників. Довгоочікувані інноваційні функції з'являться у смартгодинника не раніше 2025-2026 років. У новому Apple Watch 2024 року не буде мікросвітлодіодів. Ймовірно, вони з'являться в Apple Watch 2025 року, але аналітик припускає, що це буде відкладено до 2026 року.