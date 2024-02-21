Презентация iPad Pro и iPad Air уже в марте — какими будут новые планшеты

iPad Pro и iPad Air 2024 существенно обновят. Фото: 9to5mac.com

Apple уже скоро представит свои новые планшеты. Согласно новым слухам, iPad Pro и iPad Air будут существенно обновлены, и каждый из них выйдет в двух версиях.

Об этом сообщила GSMarena.

Какими будут планшеты

Компания предложит планшеты в двух размерах. Новый 11-дюймовый iPad Pro будет иметь размеры 249,7 x 177,5 x 5,1 мм (предыдущая модель — 247,6 x 178,5 x 5,9 мм).

12,9-дюймовый iPad Pro будет немного длиннее и шире iPad Air с таким же размером экрана, но тоньше. Это немного забавно, поскольку именно Air, по первоначальному замыслу, должен быть тонким.

Размеры 12,9-дюймового iPad Pro составят 281,5 x 215,5 x 5 мм (предыдущая модель — 280,6 x 214,9 x 6,4 мм).

Это довольно значительное уменьшение толщины от поколения к поколению, и это, по-видимому, сделает пользование таким большим устройством проще. Новая толщина связана с переходом линейки Pro на OLED-дисплеи.

Когда начнутся продажи

Ожидается, что новые iPad появятся в продаже к концу марта и производители аксессуаров уже наращивают производство чехлов для них.

Новые iPad Pro будут оснащены чипом M3, в то время как непонятно, перейдут ли Air на M3 или только на M2.

Пока нет уверенности, что Apple проведет официальное мероприятие. Ведь в прошлом уже были случаи, когда запуск происходил только из-за пресс-релизов.

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