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Компанія Hyperloop One, яка створювала вакуумні потяги, закривається, — Bloomberg

22 грудня 2023 12:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Компанія Hyperloop One, яка створювала вакуумні потяги, закривається, — Bloomberg
Вакуумний потяг Hyperloop One. Фото: leister-group.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Компанія Hyperloop One, яка будувала вакуумні поїзди за ідеєю Ілона Маска, закривається. Вже звільнено більшу частину співробітників та розпродаються активи.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Закриття компанії Hyperloop One

За даними видання, Hyperloop One вже звільнила майже всіх працівників компанії та закрила свій офіс у Лос-Анджелесі, що у США. Також наразі керівництво працює над продажем активів, які ще залишилися.

Достеменно причини такого рішення компанії не відомі, однак, як пише Bloomberg, до закриття могло призвести те, що компанія не виграла контракт на будівництво потяга. Був побудований лише невеликий випробувальний трек недалеко від Лас-Вегаса. Він зараз також продається.

Раніше, у 2018 році тодішній міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що Hyperloop з'явиться в Україні через п'ять років і буде коштувати менше, ніж літак і поїзд. Проте згодом оголосив, що розробка Hyperloop в Україні припинилася після перемоги Зеленського.

Нагадаємо, футуристична вантажівка Tesla Cybertruck, схожа на короля поверхонь дальніх планет, втратила зчеплення з землею та не змогла самостійно вибратися зі снігу. На допомогу електрокару компанії Ілона Маска прийшов пікап Ford.

Додамо, в Ірані з’явиться авіаційний завод, який працюватиме над "створенням" транспортного літака Simorgh, який є модифікацією українського турбогвинтового літака Ан-140. Де саме розташоване підприємство наразі не уточнюється.

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