Компания Hyperloop One, создававшая вакуумные поезда, закрывается — Bloomberg

Вакуумный поезд Hyperloop One. Фото: leister-group.com

Компания Hyperloop One, строившая вакуумные поезда по идее Илона Маска, закрывается. Уже уволена большая часть сотрудников и распродаются активы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Закрытие компании Hyperloop One

По данным издания, Hyperloop One уже уволила почти всех сотрудников компании и закрыла свой офис в Лос-Анджелесе в США. Также руководство работает над продажей оставшихся активов.

Достоверно причины такого решения компании не известны, однако, как пишет Bloomberg, к закрытию могло привести то, что компания не выиграла контракт на строительство поезда. Был построен только небольшой испытательный трек недалеко от Лас-Вегаса. Он сейчас тоже продается.

Ранее, в 2018 году министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян заявлял, что Hyperloop появится в Украине через пять лет и будет стоить меньше, чем самолет и поезд. Однако со временем объявил, что разработка Hyperloop в Украине прекратилась после победы Зеленского.

Напомним, футуристический грузовик Tesla Cybertruck, похожий на короля поверхностей дальних планет, потерял сцепление с землей и не смог самостоятельно выбраться из снега. На помощь электрокару компании Илона Маска пришел пикап Ford.

Добавим, в Иране появится авиационный завод, который будет работать над созданием транспортного самолета Simorgh, который является модификацией украинского турбовинтового самолета Ан-140. Где именно расположено предприятие пока не уточняется.