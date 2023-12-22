Іспанія показала новий суперкомп’ютер, який виконує трильйони операцій на секунду

Найновіший європейський суперкомп’ютер MareNostrum 5. Фото: BNN

В Іспанії представили найновіший європейський суперкомп’ютер MareNostrum 5, 21 грудня в Іспанії. Він може виконувати 314 трильйонів операцій в секунду, а також входить до десятка найпотужніших суперкомп’ютерів у світі.

Про це повідомили в Європейській комісії.

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Що відомо про MareNostrum 5

За даними Єврокомісії, MareNostrum 5 має високу енергоефективність і є найбільш екологічним, оскільки буде живитися шляхом поновлювальної енергії. Тепло, яке вироблятиме комп'ютер буде опалювати приміщення, де він знаходиться.

"MareNostrum 5, найновіший європейський суперкомп’ютер світового класу, був представлений у Барселоні, Іспанія. За існуючим рейтингом він входить до десяти найпотужніших суперкомп’ютерів світу. Він буде розміщуватися у центрі суперкомп’ютерів Барселони, та використовуватиметься в інтересах широкого кола наукових та промислових споживачів з березня 2024 року", — вказали у Єврокомісії.

Потужність комп'ютера будуть використовувати у медичних дослідженнях, виробництві ліків та вакцин, симуляції явищ, зокрема поширення вірусів, у кліматичних дослідженнях, інженерній справі, та дослідженні Землі.

Також робота MareNostrum 5 буде спрямовуватись на удосконалення та розробку штучного інтелекту. Комп'ютер сприятиме створенню безпечного для людства ШІ.

Бюджет виділений на створення MareNostrum 5

Євросоюз та міжнародний консорціум за лідерства Іспанії, до якого увійшли Португалія й Туреччина інвестували у такий винахід 151 млн євро.

"Бюджет ЄС на 2021-2027 роки передбачає фінансування в обсязі 7 мільярдів євро для проєктів, що пов’язані із створенням та експлуатацією європейських суперкомп’ютерів", — вказали у Єврокомісії.

Нагадаємо, системи штучного інтелекту створені для навчання на досвіді, розпізнавання закономірностей та ухвалення рішень на основі вхідних даних. ШІ має багато плюсів, особливо коли вперше за його допомогою були зроблені наукові відкриття, але у нього є й мінуси.

Додамо, Міністерство закордонних справ України спільно з колегами з Великої Британії, Данії, Естонії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Франції і Швеції створили Талліннський механізм з кібербезпеки. Він допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал України.