Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Україна та ще десять країн створили спільний механізм кібербезпеки — деталі arrow

Україна та ще десять країн створили спільний механізм кібербезпеки — деталі

20 грудня 2023 17:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна та ще десять країн створили спільний механізм кібербезпеки — деталі
Українські кіберфахівці. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство закордонних справ України спільно з колегами з Великої Британії, Данії, Естонії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Франції і Швеції створили Талліннський механізм з кібербезпеки. Він допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал України.

Про це повідомляє МЗС України.

Читайте також:

Талліннський механізм з кібербезпеки

"Талліннський механізм допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал України, посилити захист нашої держави в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості", — йдеться у повідомленні.

Зокрема міністерства закордонних справ країн-учасниць ініціативи будуть координувати зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки.

Крім того, група тісно співпрацюватиме з Європейським Союзом і Північноатлантичним Альянсом та залишається відкритою до приєднання нових учасників.

null
Скриншот допису МЗС

Нагадаємо, що мобільний оператор зв'язку "Київстар" вже зміг відновити всі свої послуги в Україні та за кордоном. Останньою послугою, над відновленням якої займалися фахівці компанії, став міжнародний роумінг.

Також ми писали, що хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти Росії. Вона була спрямована на повне знищення IT-інфраструктури ГК "Росводоканал". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста - 80x80

Жителів Мелітополя змушують отримати закордонний паспорт Росії для виїзду з окупації, — мер міста

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі