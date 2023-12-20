Україна та ще десять країн створили спільний механізм кібербезпеки — деталі

Українські кіберфахівці. Фото: СБУ

Міністерство закордонних справ України спільно з колегами з Великої Британії, Данії, Естонії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Франції і Швеції створили Талліннський механізм з кібербезпеки. Він допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал України.

Про це повідомляє МЗС України.

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Талліннський механізм з кібербезпеки

"Талліннський механізм допоможе зміцнити кібербезпеку та цивільний кіберпотенціал України, посилити захист нашої держави в кіберпросторі та задовольнити довгострокові потреби в кіберстійкості", — йдеться у повідомленні.

Зокрема міністерства закордонних справ країн-учасниць ініціативи будуть координувати зусилля з мобілізації додаткової підтримки для потреб профільних установ у сфері кібербезпеки.

Крім того, група тісно співпрацюватиме з Європейським Союзом і Північноатлантичним Альянсом та залишається відкритою до приєднання нових учасників.

Скриншот допису МЗС

Нагадаємо, що мобільний оператор зв'язку "Київстар" вже зміг відновити всі свої послуги в Україні та за кордоном. Останньою послугою, над відновленням якої займалися фахівці компанії, став міжнародний роумінг.

Також ми писали, що хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти Росії. Вона була спрямована на повне знищення IT-інфраструктури ГК "Росводоканал".