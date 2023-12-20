Украина и еще десять стран создали общий механизм кибербезопасности — детали

Украинские киберспециалисты. Фото: СБУ

Министерство иностранных дел Украины совместно с коллегами из Великобритании, Дании, Эстонии, Канады, Нидерландов, Германии, Польши, США, Франции и Швеции создали Таллинский механизм по кибербезопасности. Он поможет укрепить кибербезопасность и гражданский киберпотенциал Украины.

Об этом сообщает МИД Украины.

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Таллиннский механизм по кибербезопасности

"Таллиннский механизм поможет укрепить кибербезопасность и гражданский киберпотенциал Украины, усилить защиту нашего государства в киберпространстве и удовлетворить долгосрочные потребности в киберустойчивости", — говорится в сообщении.

В частности, министерства иностранных дел стран-участниц инициативы будут координировать усилия по мобилизации дополнительной поддержки для нужд профильных учреждений в сфере кибербезопасности.

Кроме того, группа будет тесно сотрудничать с Европейским Союзом и Североатлантическим Альянсом и остается открытой для присоединения новых участников.

Скриншот поста МИД

Напомним, что мобильный оператор связи "Киевстар" уже смог восстановить все свои услуги в Украине и за границей. Последней услугой, по восстановлению которой занимались специалисты компании, стал международный роуминг.

Также мы писали, что хакеры Blackjack проверили мощную кибероперацию против России. Она была ориентирована на полное ликвидирование IT-инфраструктуры ГК "Росводоканал".