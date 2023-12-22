Испания показала новый суперкомпьютер, выполняющий триллионы операций в секунду

Новейший европейский суперкомпьютер MareNostrum 5. Фото: BNN

В Испании представили новейший европейский суперкомпьютер MareNostrum 5, 21 декабря в Испании. Он может выполнять 314 триллионов операций в секунду, а также входит в десяток самых мощных суперкомпьютеров в мире.

Об этом сообщили в Европейской комиссии.

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Что известно о MareNostrum 5

По данным Еврокомиссии, MareNostrum 5 обладает высокой энергоэффективностью и является наиболее экологичным, поскольку будет питаться путем возобновляемой энергии. Тепло, которое будет производить компьютер, будет отапливать помещение, где он находится.

"MareNostrum 5, новейший европейский суперкомпьютер мирового класса, был представлен в Барселоне, Испания. По существующему рейтингу он входит в десять самых мощных суперкомпьютеров мира. Он будет размещаться в центре суперкомпьютеров Барселоны, и будет использоваться в интересах широкого круга научных и промышленных потребителей с марта 2024 года", — указали в Еврокомиссии.

Мощность компьютера будут использовать в медицинских исследованиях, производстве лекарств и вакцин, симуляции явлений, в частности распространения вирусов, в климатических исследованиях, инженерном деле и исследовании Земли.

Также работа MareNostrum 5 будет направлена на усовершенствование и разработку искусственного интеллекта. Компьютер будет способствовать созданию безопасного для человечества ИИ.

Выделенный бюджет на создание MareNostrum 5

Евросоюз и международный консорциум при лидерстве Испании, в который вошли Португалия и Турция, инвестировали в такое изобретение 151 млн евро.

"Бюджет ЕС на 2021-2027 годы предусматривает финансирование в объеме 7 миллиардов евро для проектов, связанных с созданием и эксплуатацией европейских суперкомпьютеров", — отметили в Еврокомиссии.

Напомним, системы искусственного интеллекта созданы для обучения на опыте, распознавания закономерностей и принятия решений на основе входных данных. У ИИ много плюсов, особенно когда впервые с его помощью были сделаны научные открытия, но у него есть и минусы.

Добавим, Министерство иностранных дел Украины совместно с коллегами из Великобритании, Дании, Эстонии, Канады, Нидерландов, Германии, Польши, США, Франции и Швеции создали Таллинский механизм по кибербезопасности. Он поможет укрепить кибербезопасность и гражданский киберпотенциал Украины.