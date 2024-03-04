Apple представила новий MacBook Air з чіпом М3

Магазин Apple. Фото: iStock

Компанія Apple представила оновлення лінійки ноутбуків MacBook Air, представивши моделі з 13- та 15-дюймовими екранами, оснащені чіпом M3. У пресрелізі компанії йдеться про значне збільшення продуктивності завдяки використанню системи на чипі (SoC) M3.

Про це повідомило видання cnbc.com у понеділок, 4 березня.

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Оновлення з 13-дюймового MacBook Air з чіпом M1 до нової моделі приведе до збільшення продуктивності на 60% у таких іграх, як No Man's Sky завдяки 16-ядерному Neural Engine, призначеному для прискорення завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом.

Компанія Apple також підкреслила покращення у нових моделях MacBook Air, включаючи вдосконалені вебкамери з роздільною здатністю 1080p, підтримку більш швидкісних Wi-Fi мереж та тривалість роботи від батареї до 18 годин.

Оновлені MacBook Air із чіпом М3. Фото: Apple

Дизайн нового MacBook Air

Дизайн нових моделей залишився незмінним, порівняно з попередніми версіями. Завдяки новому чіпу M3 користувачі тепер можуть підключати до двох зовнішніх моніторів, що є поліпшенням порівняно з підтримкою лише одного екрана в попередніх моделях.

У заяві Apple нові MacBook Air названі "найкращими у світі споживчими ноутбуками зі штучним інтелектом", що є новим акцентом у маркетингу компанії. Ця зміна у підході до реклами вказує на прагнення Apple конкурувати з новими моделями ноутбуків на Windows, що рекламуються як "ПК зі штучним інтелектом".

Нагадаємо, компанія Apple зупинила створення власного електромобіля заздалегідь через те, що автомобільна команда Apple протягом кількох років змінювала стратегії.

Вже скоро Apple представить свої нові планшети. За чутками, iPad Pro та iPad Air будуть суттєво оновлені, і кожен із них вийде у двох версіях.