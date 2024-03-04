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Apple представила новый MacBook Air с чипом М3

4 марта 2024 18:49
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Apple представила новый MacBook Air с чипом М3
Магазин Apple. Фото: iStock
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Компания Apple представила обновление линейки ноутбуков MacBook Air, представив модели с 13- и 15-дюймовыми экранами, оснащённые чипом M3. В пресс-релизе компании говорится о значительном увеличении производительности благодаря использованию системы на чипе (SoC) M3.

Об этом сообщило издание cnbc.com в понедельник, 4 марта.

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Новый MacBook Air с чипом М3

Обновление с 13-дюймового MacBook Air с чипом M1 до новой модели приведёт к увеличению производительности на 60% в таких играх, как No Man’s Sky, благодаря 16-ядерному Neural Engine, предназначенному для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом.

Компания Apple также подчеркнула улучшения в новых моделях MacBook Air, включая усовершенствованные веб-камеры с разрешением 1080p, поддержку более скоростных Wi-Fi сетей и продолжительность работы от батареи до 18 часов. 

Обновленные MacBook Air с чипом М3
Обновленные MacBook Air с чипом М3. Фото: Apple

Дизайн нового MacBook Air

Дизайн новых моделей остался неизменным по сравнению с предыдущими версиями. Благодаря новому чипу M3, пользователи теперь могут подключать до двух внешних мониторов, что является улучшением по сравнению с поддержкой только одного экрана в предыдущих моделях.

В заявлении Apple новые MacBook Air названы "лучшими в мире потребительскими ноутбуками с искусственным интеллектом", что является новым акцентом в маркетинге компании. Это изменение в подходе к рекламе указывает на стремление Apple конкурировать с новыми моделями ноутбуков на Windows, которые рекламируются как "ПК с искусственным интеллектом".

Напомним, компания Apple остановила создание собственного электромобиля предварительно из-за того, что автомобильная команда Apple в течение нескольких лет меняла стратегии.

Уже скоро Apple представит свои новые планшеты. По слухам, iPad Pro и iPad Air будут существенно обновлены, и каждый из них выйдет в двух версиях.

Apple
MacBook
технологии
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