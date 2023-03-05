З кров‘ю та вогнем: як штучний інтелект бачить диктатора путіна та його посіпак

Як бачить путіна штучний інтелект

Нейромережа здатна створювати унікальні зображення за запитом людей. Редакція Новини.LIVE спробувала показати, як штучний інтелект бачить російського диктатора володимира путіна та його прибічників.

Відповідні картинки згенерував сервіс Midjourney.

Володимир путін

Сергій Шойгу

Володимир Соловйов

Ольга Скабєєва

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект показав, як виглядали б герої українських казок, якби були людьми.

Також штучний інтелект показав, як виглядала б москва після ядерної війни.

Окрім того, нейромережі та штучний інтелект активно розвиваються щодня руками прогресивного людства. Вони здатні генерувати, музику, тексти та зображення. Редакція Новини.LIVE спробували через штучний інтелект відтворити образи слов'янських богинь.

Також ми писали, що у мережі з'явилися фото котів у образі різних країн світу. Фото згенеровані нейромережею.

Додамо, українська дизайнерка та стилістка Ольга Навроцька показала фото одягу, який могли б носити давні українці, якби історія склалася по-іншому і Україна давно стала б європейською державою. Світлини були створені штучним інтелектом.