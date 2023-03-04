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Хаос і спустошення: штучний інтелект показав, як виглядала б москва після ядерної війни

4 березня 2023 19:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вигляд москви після ядерної війни
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нейромережа здатна створювати унікальні зображення за запитом людей. Штучний інтелект показав, як виглядала б москва після ядерної війни.

Зображення згенерував сервіс Midjourney.

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Вигляд москви після ядерної війни

як виглядала б москва після ядерної війни

як виглядала б москва після ядерної війни

як виглядала б москва після ядерної війни

як виглядала б москва після ядерної війни

як виглядала б москва після ядерної війни

як виглядала б москва після ядерної війни

як виглядала б москва після ядерної війни

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект показав, як виглядали б герої українських казок, якби були людьми.

Окрім того, нейромережі та штучний інтелект активно розвиваються щодня руками прогресивного людства. Вони здатні генерувати, музику, тексти та зображення. Редакція Новини.LIVE спробували через штучний інтелект відтворити образи слов'янських богинь.

Також ми писали, у мережі з'явилися фото котів у образі різних країн світу. Фото згенеровані нейромережею.

Додамо, українська дизайнерка та стилістка Ольга Навроцька показала фото одягу, який могли б носити давні українці, якби історія склалася по-іншому і Україна давно стала б європейською державою. Світлини були створені штучним інтелектом.

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