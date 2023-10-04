Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Windows 7 чи Windows 11: якій версії надають перевагу українці arrow

Windows 7 чи Windows 11: якій версії надають перевагу українці

4 жовтня 2023 11:53
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
Windows 7 чи Windows 11: якій версії надають перевагу українці
Людина в операційній системі Windows Фото: TechSpot
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Стала відома статистика щодо частки різних версій операційних систем за вересень цього року. Кількість користувачів ПК в операційній системі Windows 11 у всьому світі становить 23,64%. Як і в Україні, так і в інших країнах світу позицію лідера займає Windows 10. 

Відповідні дані опублікувало аналітичне агентство StatCounter.

Читайте також:

Світові показники оновлень Windows

Windows 11 є другою за популярністю операційною системою від Microsoft. У свою чергу Windows 10 використовують більш ніж 71% користувачів. Третьою за попитом операційною системою є Windows 7 з показником у 3,33%. 

Світова статистика встановлених версій Windows. Фото: StatCounter

Windows 7 vs Windows 11 в Україні

За даними статистики, Windows 11 є тільки на 12,04% комп'ютерах українців. В той час як Windows 7 — 10,84%. Тож в Україні громадяни теж не поспішають переходити на останню версію попри те, що Microsoft оголосила про припинення можливості безкоштовних оновлень з Windows 7 і 8 до Windows 11 і 10. Це означає, що користувачі більше не зможуть використовувати свій ключ продукту Windows 7/8 для активації Windows 10 /11 під час процесу встановлення.

Статистика встановлених в Україні версій Windows. Фото: StatCounter

Як обчислюється глобальна статистика Statcounter

Statcounter — це служба веб-аналітики. Їхній код відстеження встановлено на більш ніж 1,5 мільйонах сайтів у всьому світі.

Щомісяця вони реєструють мільярди переглядів сторінок цих сайтів. Для кожного перегляду сторінки проводиться аналіз використовуваного браузера, операційної системи, роздільної здатності екрану та встановлюється чи переглядається сторінка з мобільного пристрою.  

"Ми узагальнюємо всі ці дані, щоб отримати інформацію про глобальну статистику", — підсумовує агентство.  

Загалом воно обчислює глобальну статистику на основі понад 5 мільярдів переглядів сторінок на місяць. 

Раніше ми повідомляли про те, що в операційній системі Windows знайшли незвичний баг, який здатний прискорити роботу персонального комп'ютера. Після його активації папки та файли будуть відкриватися значно швидше.

Крім того, компанія Microsoft видалить з Windows з одним із майбутніх оновлень текстовий редактор WordPad. Цей редактор був включений до складу Windows упродовж 30 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз