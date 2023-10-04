Windows 7 чи Windows 11: якій версії надають перевагу українці

Людина в операційній системі Windows Фото: TechSpot

Стала відома статистика щодо частки різних версій операційних систем за вересень цього року. Кількість користувачів ПК в операційній системі Windows 11 у всьому світі становить 23,64%. Як і в Україні, так і в інших країнах світу позицію лідера займає Windows 10.

Відповідні дані опублікувало аналітичне агентство StatCounter.

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Світові показники оновлень Windows

Windows 11 є другою за популярністю операційною системою від Microsoft. У свою чергу Windows 10 використовують більш ніж 71% користувачів. Третьою за попитом операційною системою є Windows 7 з показником у 3,33%.

Світова статистика встановлених версій Windows. Фото: StatCounter

Windows 7 vs Windows 11 в Україні

За даними статистики, Windows 11 є тільки на 12,04% комп'ютерах українців. В той час як Windows 7 — 10,84%. Тож в Україні громадяни теж не поспішають переходити на останню версію попри те, що Microsoft оголосила про припинення можливості безкоштовних оновлень з Windows 7 і 8 до Windows 11 і 10. Це означає, що користувачі більше не зможуть використовувати свій ключ продукту Windows 7/8 для активації Windows 10 /11 під час процесу встановлення.

Статистика встановлених в Україні версій Windows. Фото: StatCounter

Як обчислюється глобальна статистика Statcounter

Statcounter — це служба веб-аналітики. Їхній код відстеження встановлено на більш ніж 1,5 мільйонах сайтів у всьому світі.

Щомісяця вони реєструють мільярди переглядів сторінок цих сайтів. Для кожного перегляду сторінки проводиться аналіз використовуваного браузера, операційної системи, роздільної здатності екрану та встановлюється чи переглядається сторінка з мобільного пристрою.

"Ми узагальнюємо всі ці дані, щоб отримати інформацію про глобальну статистику", — підсумовує агентство.

Загалом воно обчислює глобальну статистику на основі понад 5 мільярдів переглядів сторінок на місяць.

Раніше ми повідомляли про те, що в операційній системі Windows знайшли незвичний баг, який здатний прискорити роботу персонального комп'ютера. Після його активації папки та файли будуть відкриватися значно швидше.

Крім того, компанія Microsoft видалить з Windows з одним із майбутніх оновлень текстовий редактор WordPad. Цей редактор був включений до складу Windows упродовж 30 років.