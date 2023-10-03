Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Безкоштовного оновлення Windows більше немає: які версії під загрозою arrow

Безкоштовного оновлення Windows більше немає: які версії під загрозою

3 жовтня 2023 11:20
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор
Безкоштовного оновлення Windows більше немає: які версії під загрозою
Зміни в правилах оновлення версій Windows. Фото: helpdeskgeek
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дар'я Гладких
Дар'я Гладких
редактор

Microsoft ввела платне оновлення старих версій Windows на новіші. Компанія оголосила, що закриває лазівку, яка дозволяла ПК з Windows 7 і Windows 8 оновлюватися безкоштовно. 

Офіційну заяву опублікували в Microsoft Device Partner Center.

Читайте також:

Що сталося з оновленням Windows 

Представивши Windows 10 2015 року Microsoft, зробив нову ОС безкоштовною для оновлення в користувачів старих ОС. Зокрема, він використав цю ідею для спокуси прихильників старої популярної версії Windows 7 . 

Офіційно безкоштовне оновлення від Microsoft закінчилося в 2016 році, але сервери активації не були скинуті. Це дозволило людям продовжувати оновляти свої версії до Windows 10 за допомогою інструментів HWIDGEN і MAS. 

Пройшло сім років, і представники компанії на цей раз вже запевнили користувачів в серйозності свого рішення. Тепер користувачі версій Windows 7/8 не зможуть без оплати здійснити оновлення до Windows 10/11. Оновлення до Windows 11 з Windows 10 все ще безкоштовне.

Повідомлення від Microsoft. Фото:Microsoft Device Partner Center

Також Microsoft нагадала тим, хто цікавиться Windows 11, про мінімальні системні вимоги операційної системи .   

Мінімальні системні вимоги та ПК

  • Оперативна пам'ять: 4 ГБ.
  • Сховище: 64 ГБ або більший пристрій збереження даних.
  • Мікропрограма системи: UEFI (для інтерфейсу уніфікованого extensible Firmware — сучасної версії ПК BIOS) і Secure Boot, що можна завантажити.
  • TPM: модуль TPM версії 2.0.
  • Дисплей: Дисплей високої чіткості (720p), більший за 9 дюймів по діагоналі, 8 біт на колірний канал.

Нагадаємо, що у Фінляндії скасували тимчасову заборону щодо російського "Яндекса". Вона стосується передачі особистих даних в РФ клієнтів пошукової системи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз