Безкоштовного оновлення Windows більше немає: які версії під загрозою

Зміни в правилах оновлення версій Windows. Фото: helpdeskgeek

Microsoft ввела платне оновлення старих версій Windows на новіші. Компанія оголосила, що закриває лазівку, яка дозволяла ПК з Windows 7 і Windows 8 оновлюватися безкоштовно.

Офіційну заяву опублікували в Microsoft Device Partner Center.

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Що сталося з оновленням Windows

Представивши Windows 10 2015 року Microsoft, зробив нову ОС безкоштовною для оновлення в користувачів старих ОС. Зокрема, він використав цю ідею для спокуси прихильників старої популярної версії Windows 7 .

Офіційно безкоштовне оновлення від Microsoft закінчилося в 2016 році, але сервери активації не були скинуті. Це дозволило людям продовжувати оновляти свої версії до Windows 10 за допомогою інструментів HWIDGEN і MAS.

Пройшло сім років, і представники компанії на цей раз вже запевнили користувачів в серйозності свого рішення. Тепер користувачі версій Windows 7/8 не зможуть без оплати здійснити оновлення до Windows 10/11. Оновлення до Windows 11 з Windows 10 все ще безкоштовне.

Повідомлення від Microsoft. Фото:Microsoft Device Partner Center

Також Microsoft нагадала тим, хто цікавиться Windows 11, про мінімальні системні вимоги операційної системи .

Мінімальні системні вимоги та ПК

Оперативна пам'ять: 4 ГБ.

Сховище: 64 ГБ або більший пристрій збереження даних.

Мікропрограма системи: UEFI (для інтерфейсу уніфікованого extensible Firmware — сучасної версії ПК BIOS) і Secure Boot, що можна завантажити.

TPM: модуль TPM версії 2.0.

Дисплей: Дисплей високої чіткості (720p), більший за 9 дюймів по діагоналі, 8 біт на колірний канал.

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