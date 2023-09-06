Китайським чиновникам заборонили користуватися продукцією Apple

Дівчина тримає Iphone. Ілюстративне фото: pexels.com

Китай наказав чиновникам центральних урядових установ не використовувати iPhone Apple та інші пристрої іноземних брендів для роботи. До того ж такі гаджети заборонили навіть приносити в офіси.

Про це пише Wall Street Journal, передає Reuters.

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Понад десять років Китай намагався зменшити залежність від іноземних технологій, просячи державні афілійовані компанії, такі як банки, перейти на місцеве програмне забезпечення та сприяти внутрішньому виробництву мікросхем.

Пекін активізував цю кампанію в 2020 році, коли його лідери запропонували так звану модель зростання "подвійної циркуляції", щоб зменшити залежність від закордонних ринків і технологій, оскільки його занепокоєння щодо безпеки даних зростало.

У травні Китай закликав великі державні підприємства відігравати ключову роль у його прагненні досягти технологічної самозабезпеченості, підвищуючи ставки в гонці на тлі розбіжностей із Сполученими Штатами.

Напруженість між Китаєм і США була високою, оскільки Вашингтон працює з союзниками, щоб заблокувати доступ Китаю до життєво важливого обладнання, необхідного для підтримки конкурентоспроможності його індустрії чіпів, а Пекін обмежує поставки відомих американських фірм, включаючи виробника літаків Boeing і компанію чіпів Micron Technology.

Під час візиту до Китаю минулого тижня міністр торгівлі США Джина Раймондо сказала, що американські компанії поскаржилися їй на те, що Китай став " непридатним для інвестування" , вказавши на штрафи, рейди та інші дії, які зробили ризикованим ведення бізнесу на другому за величиною у світі підприємстві. економіка.

В Сполучених Штатах ввели заборони для державних посадовців щодо використання смартфонів китайського виробника Huawei Technologies і платформи коротких відео TikTok, що належить китайській ByteDance.

Що відомо про заборону іноземних брендів для держслужбовців у Китаї

Як пише WSJ, у відповідь на ці заборони у Китаї останніми тижнями співробітникам віддали схожі накази. Наразі невідомо наскільки широко поширилися нові обмеження

Примітно, що заборона введена напередодні заходу Apple (AAPL.O) наступного тижня, який, на думку аналітиків, буде присвячений запуску нової лінійки iPhone, і може викликати занепокоєння серед іноземних компаній, що працюють у Китаї, оскільки китайсько-американська напруженість посилюється.

Водночас, як зазнає ЗМІ, Китай є одним із найбільших ринків Apple, на який припадає майже п’ята частина її доходу.

Нагадаємо, Apple назвала дату презентації iPhone 15.

Також аналітик пояснив причину, чому виробництво iPhone 15 скорочується.

Водночас, ще до виходу iPhone 15, стали відомі характеристики iPhone 16 2024 року.