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У Фінляндії скасували тимчасову заборону щодо російського "Яндекса": у чому причина

27 вересня 2023 07:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Фінляндії скасували тимчасову заборону щодо російського "Яндекса": у чому причина
Користувач Yandex. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 26 вересня, у Фінляндії скасували тимчасову заборону російській групі Yandex і її партнеру Ridetech. Вона стосується передачі особистих даних в РФ клієнтів "Яндекса".

Про це йдеться у виданні Reuters.

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Відомо, що "надзвичайну заборону" у Фінляндії оголосили у серпні цього року. Там заявили, що російське законодавство надавало ФСБ право на отримання персональних даних фінських користувачів у застосунку "Яндекс" для виклику таксі Yango.

Водночас, вже 26 вересня, Регулятор захисту даних Фінляндії скасував тимчасову заборону. За словами експертів, російське законодавство не поширюється на послуги таксі, які надає додаток.

"Yango поки що дозволено продовжувати роботу у Фінляндії", — заявив фінський регулятор.

Нагадаємо, у Грузії заборонили експорт, реекспорт і транзит автомобілів до РФ. Йдеться про ті легковики, які ввезені з ЄС.

Додамо, Канада запровадила ще понад 60 санкцій проти Росії. Так, під обмеження потрапили організації, університети та окремі особи. 

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