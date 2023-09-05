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Microsoft видалить з Windows легендарний інструмент, який працював 30 років

5 вересня 2023 12:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Microsoft видалить з Windows легендарний інструмент, який працював 30 років
Дівчина працює за комп'ютером. Фото: centrumxp.pl
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Компанія Microsoft видалить з Windows з одним із майбутніх оновлень текстовий редактор WordPad. Цей редактор був включений до складу Windows упродовж 30 років.

Про це повідомляє пресслужба Microsoft.

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Видалення з Windows текстового редактора WordPad

У відомстві заявили, що з одним із майбутніх оновлень Windows компанія видалить текстовий редактор WordPad. Як відомо, WordPad вперше був включений до складу Windows 95, а це майже 30 років тому.

"WordPad більше не оновлюється та буде видалено в наступному випуску Windows. Ми рекомендуємо Microsoft Word для форматованих текстових документів, таких як .doc і .rtf, і Блокнот Windows для простих текстових документів, таких як .txt", — йдеться у повідомленні. 

WordPad був присутній у кожній версії Windows, починаючи з 95-ї, надаючи користувачам основні можливості редагування тексту, підтримуючи RTF, DOC, ODT та інші популярні формати. Але програма вже давно не оновлювалася, тому такий кінець був очікуваним. 

Нагадаємо, нещодавно програмістка з корпорації Microsoft Джен Джентльман розповіла про нескладний, але вкрай корисний трюк для кожного користувача Windows. Лише одна клавіша допоможе спростити роботу за комп'ютером.

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