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Новые обновления Windows 11 замедляют работу ПК, — СМИ

2 июля 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Новые обновления Windows 11 замедляют работу ПК, — СМИ
Человек работает за ноутбуком. Фото: Windows / Unsplash
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В последнее время в мире наблюдается активное уменьшение количества пользователей этой операционной системы Windows 11. Пользователи столкнулись с появлением новых неполадок и проблем. Наиболее распространенной стала проблема с падением производительности SSD-дисков.

Об этом пишет Windows Latest.

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В сообщении говорится, что с марта 2023 года у пользователей, которые установили обязательные месячные обновления Windows 11, начали возникать проблемы с производительностью их компьютеров. Это выражается в увеличении времени загрузки и снижении скорости работы SSD-дисков.

Отмечается, что эффект от ошибки довольно весомый: некоторые пользователи отмечают резкое падение скорости SSD с 7000 МБ/с до 3000 МБ/с, а в некоторых случаях — до 1000 МБ/с. Известно, что компьютеры могут начать работать медленнее, особенно при выполнении задач, которые требуют активного использования SSD, например, при копировании больших файлов или запуске объемных игр.

Журналисты подчеркивают, что если после установки обновления Windows 11 KB5027231 в июне вы заметили, что ваш SSD работает медленнее, возврат к предыдущей версии программного обеспечения может исправить эту проблему, вернув скорость SSD к прежним показателям в 7000 МБ/с.

Напомним, что специалисты в области кибербезопасности из Университета Маккуори создали чат-бот, который может ввести в заблуждение мошенников, занимающихся телефонными аферами. Искусственный интеллект Apate, названный в честь богини обмана из древнегреческой мифологии, использует звуковые клоны для создания иллюзии реального собеседника, тем самым удерживая мошенников на линии как можно дольше и снижая число потенциальных жертв.

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