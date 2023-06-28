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Киберэксперты научили искусственный интеллект бороться телефонными мошенниками

28 июня 2023 15:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Киберэксперты научили искусственный интеллект бороться телефонными мошенниками
Искусственный интеллект. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Специалисты в области кибербезопасности из Университета Маккуори создали чат-бот, который может ввести в заблуждение мошенников, занимающихся телефонными аферами. Искусственный интеллект Apate, названный в честь богини обмана из древнегреческой мифологии, использует звуковые клоны для создания иллюзии реального собеседника, тем самым удерживая мошенников на линии как можно дольше и снижая число потенциальных жертв.

Об этом пишет MC.Today

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В материале говорится о том, что профессор Дали Каафар разработал эту идею после того, как сам стал целью аферистов. Он сумел отвлечь их на 40 минут, что вдохновило его на создание автоматической системы, которая могла бы делать это без прямого участия человека.

Apate был обучен на основе многочисленных примеров взаимодействий между мошенниками и их жертвами, включая телефонные разговоры, электронную переписку и общение в социальных сетях. Эта система не только способна вести диалог, но и имитировать голос и акценты.

Для тестирования AI использовали реальные звонки, приманивая мошенников на специально созданные номера, размещенные на подозрительных площадках.

В итоге ученые выяснили, что бот хорошо адаптируется к сложным сценариям, например, когда мошенники требуют информацию, которую система ранее не встречала. 

Сейчас, в среднем, бот проводит с мошенниками около 5 минут, вместо целевых 40 минут. Но ожидается, что увеличение количества длительных звонков поможет дестабилизировать операции аферистов.

Напомним, ученые из Университета Клермонт-Грэдуэйт (США) начали использовать искусственный интеллект для прогнозирования потенциальных музыкальных хитов.

Также мы писали, что ученые Университета в Эдинбурге сделали большое открытие в исследовании процесса старения. Они изобрели вещества, которые могут останавливать этот процесс в клетках. И в этом им помог искусственный интеллект.

 

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