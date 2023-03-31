Влада Італії заборонила громадянам доступ до СhatGPT: яка причина

СhatGPT

Влада Італії вирішила заборонити в країні доступ до СhatGPT. Причиною там назвали — проблеми з конфіденційністю.

Про це повідомляє пресслужба Гаранта захисту персональних даних Італії (GPDP).

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У відомстві повідомили, що 20 березня було зафіксовано порушення конфіденційності даних розмов користувачів та платіжної інформації людей, які придбали платну версію чат-бота.

В Італії рішення про заборону доступу до СhatGPT вже набуло чинності. Компанія має 20 днів, щоб відреагувати на це рішення. Якщо вона цього не зробить, їй загрожує штраф у розмірі 4% річного обороту або 20 мільйонів євро в залежності від того, що виявиться більшим.

Італія стала першою країною у світі, де заборонили доступ до СhatGPT.

Нагадаємо, про ChatGPT та його можливості не говорить хіба що лінивий. Штучний інтелект стає невіддільною частиною нашого життя, допомагаючи в навчанні, роботі та побуті. Тим часом користувачів попереджають, що чатбот можуть використовувати для фішингу, дезінформації та кіберзлочинності.

Також ми писали, що 300 мільйонів штатних робочих місць у всьому світі можуть бути певним чином автоматизовані завдяки новітній хвилі штучного інтелекту, яка породила такі платформи, як ChatGPT.

Додамо, технологія, яка лежить в основі найбільш обговорюваної у світі системи штучного інтелекту (ШІ), ChatGPT, додається до найпоширенішого робочого програмного забезпечення Microsoft 365. Система Copilot буде вбудована в Word, Excel, PowerPoint і Outlook.