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В Україні презентували оновлену національну платформу Дія.Освіта

17 травня 2023 18:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україні презентували оновлену національну платформу Дія.Освіта
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час презентації Дія.Освіта. Фото: facebook/mykhailofedorov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 17 травня, в Україні презентували велике оновлення — національну платформу Дія.Освіта.  За допомогою цієї платформи багато українців зможуть знайти роботу.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

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Як можна знайти роботу за допомогою Дія.Освіта

Зазначається, що на платформі — сотні освітніх серіалів, які допоможуть швидко опанувати нову професію. Вивчитися на графічного дизайнера або баристу, проєктного менеджера або пекаря. Серіали безоплатні та доступні для кожного.  

Федоров розповів що від реєстрації на Дія.Освіта до нової професії всього кілька кроків. Для початку потрібно скласти тест, що допомагає визначитися з напрямом. Після цього вам надійдуть рекомендації щодо професії, яка підходить для вас найбільше. Навчання можливе на освітніх серіалах. Окрім того, будуть доступні симулятори, що дозволяють на реальних кейсах перевірити свої навички. Після цього вам надійде сертифікат, за допомогою якого, ви зможете знайти вакансію у своєму регіоні. І це все на одній платформі.  

Хто може навчатись на платформі

"Дія.Освіта корисна не лише українцям. Весь контент доступний англійською. Безоплатне навчання на платформі для іноземців — наша вдячність платникам податків інших країн, які підтримують Україну в цей непростий час. А для українців це додаткова можливість прокачати свої скіли англійської", — розповів міністр. 

Він додав, що поки в Україні триває війна, світ не стоїть на місці й активно розвивається. Наш головний виклик — розвиток людського капіталу.   

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, в Україні презентували оновлену Дія.Освіта. Міністр цифрової трансформації наголосив, що українці не повинні боятися змін та пробувати себе у різних професіях. Презентацію платформи можна переглянути тут

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