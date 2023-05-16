Федоров розповів, що завтра презентують оновлену платформу "Дія.Освіта"

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Завтра, 17 травня, Мінцифри презентують оновлену платформу "Дія.Освіта". Над нею міністерство працювало разом з командою Gооglе.оrg та Фондом Східна Європа.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Платформа "Дія.Освіта"

Федоров зазначив, що війна змінила життя мільйонів українців. Багатьом людям доводиться починати все спочатку.

Міністр цифрової трансформації наголосив, що українці не повинні боятися змін та пробувати себе у різних професіях.

"Ціль — підвищити цифрову грамотність українців, допомогти ВПО знаходити роботу в новому регіоні, прокачати рівень англійської та зацікавити молодь у навчанні через інтерактивні формати", — розповів Федоров.

Він додав, що "Дія.Освіта" була трансформована в дещо більше.

Презентація оновленої платформи відбудеться 17 травня о 15:00.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про нову послугу у додатку "Дія" — можливості скасування шерингу автомобілів.

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації повідомило про нову послугу у додатку "Дія", яка дозволяє отримати витримку про несудимість. Ця послуга доступна всім користувачам програми, які досягли 14 років.

Додамо, в Україні громадяни, які отримують пенсії, можуть за допомогою гаджетів зробити запит на перерахунок виплат. Така можливість доступна через портал державних послуг "Дія".