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Федоров розповів, що завтра презентують оновлену платформу "Дія.Освіта"

16 травня 2023 21:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Федоров розповів, що завтра презентують оновлену платформу "Дія.Освіта"
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 17 травня, Мінцифри презентують оновлену платформу "Дія.Освіта". Над нею міністерство працювало разом з командою Gооglе.оrg та Фондом Східна Європа. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Платформа "Дія.Освіта"

Федоров зазначив, що війна змінила життя мільйонів українців. Багатьом людям доводиться починати все спочатку. 

Міністр цифрової трансформації наголосив, що українці не повинні боятися змін та пробувати себе у різних професіях. 

"Ціль — підвищити цифрову грамотність українців, допомогти ВПО знаходити роботу в новому регіоні, прокачати рівень англійської та зацікавити молодь у навчанні через інтерактивні формати", — розповів Федоров.

Він додав, що "Дія.Освіта" була трансформована в дещо більше. 

Презентація оновленої платформи відбудеться 17 травня о 15:00. 

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про нову послугу у додатку "Дія" — можливості скасування шерингу автомобілів.

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації повідомило про нову послугу у додатку "Дія", яка дозволяє отримати витримку про несудимість. Ця послуга доступна всім користувачам програми, які досягли 14 років.

Додамо, в Україні громадяни, які отримують пенсії, можуть за допомогою гаджетів зробити запит на перерахунок виплат. Така можливість доступна через портал державних послуг "Дія".

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