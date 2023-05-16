Федоров розповів, що завтра презентують оновлену платформу "Дія.Освіта"
Завтра, 17 травня, Мінцифри презентують оновлену платформу "Дія.Освіта". Над нею міністерство працювало разом з командою Gооglе.оrg та Фондом Східна Європа.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Платформа "Дія.Освіта"
Федоров зазначив, що війна змінила життя мільйонів українців. Багатьом людям доводиться починати все спочатку.
Міністр цифрової трансформації наголосив, що українці не повинні боятися змін та пробувати себе у різних професіях.
"Ціль — підвищити цифрову грамотність українців, допомогти ВПО знаходити роботу в новому регіоні, прокачати рівень англійської та зацікавити молодь у навчанні через інтерактивні формати", — розповів Федоров.
Він додав, що "Дія.Освіта" була трансформована в дещо більше.
Презентація оновленої платформи відбудеться 17 травня о 15:00.
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оголосив про нову послугу у додатку "Дія" — можливості скасування шерингу автомобілів.
Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації повідомило про нову послугу у додатку "Дія", яка дозволяє отримати витримку про несудимість. Ця послуга доступна всім користувачам програми, які досягли 14 років.
Додамо, в Україні громадяни, які отримують пенсії, можуть за допомогою гаджетів зробити запит на перерахунок виплат. Така можливість доступна через портал державних послуг "Дія".