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Міністерство цифрової трансформації презентує оновлену Дію.Освіту: онлайн-трансляція

17 травня 2023 16:30
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Міністерство цифрової трансформації презентує оновлену Дію.Освіту: онлайн-трансляція
Платформа Дія.Освіта. Фото: osvita.diia.gov.ua
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 17 травня, почалась презентація оновленої Дія.Освіта. Міністр цифрової трансформації наголосив, що українці не повинні боятися змін та пробувати себе у різних професіях. 

Про це інформується в телеграм каналі Дія.Освіта.

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Презентація Дія.Освіта

 

Наразі йде пряма трансляція презентації оновленої платформи Дія. Освіта. Це національна платформа актуальних знань та навичок, де можна безплатно навчатися, опанувати нову професію та знайти роботу. Дія.Освіта — це наступний крок проєкту Дія.Цифрова освіта, що стартував у 2020 році.

Міністерство цифрової трансформації за підтримки Google.org та Фонду Східна Європа оновив платформу Дія.Освіта. 

Федоров зазначив, що війна змінила життя мільйонів українців. Багатьом людям доводиться починати все спочатку. Завдання держави — зокрема допомогти людям, які внаслідок бойових дій втратили роботу, але хочуть навчатися та працювати далі.

"Ціль — підвищити цифрову грамотність українців, допомогти ВПО знаходити роботу в новому регіоні, прокачати рівень англійської та зацікавити молодь у навчанні через інтерактивні формати", — розповів Федоров.

Презентація Дія.Освіта.

Нагадаємо, що 17 травня, Мінцифри презентують оновлену платформу "Дія.Освіта". Над нею міністерство працювало разом з командою Gооglе.оrg та Фондом Східна Європа. 

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