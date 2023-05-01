Українські винахідники розробили військовий дрон MiniShark

Українська компанія розробила нову модель безпілотника. Фото: Ukrspecsystems

Нову модель безпілотника для військових під назвою MiniShark розробила українська компанія Ukrspecsystems. Модель зробили набагато меншою за попередника Shark, що дозволить військовим носити БПЛА в рюкзаках і запускати з рук.

Про це повідомляє сайт "Мілітарний".

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Прототип безпілотника показали на виставці Brave1. За даними розробників, дрон створений для виконання розвідувальних завдань і може виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ.

Особливості БПЛА

Безспілотник можна запускати з руки, що робить придатним для зльоту практично будь-яке відкрите місце.

Транспортувати систему можна у двох рюкзаках.

Автономна посадка відбувається на фюзеляж.

Радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 км.

Дрон з розмахом крил 2,6 метра і завдовжки 125 см має максимальну злітну масу до 5 кг.

Тривалість польоту сягає 2-х годин.

Заявлена максимальна швидкість польоту — 120 км/год. Робоча висота польоту — 1000 метрів.

Представник компанії розповів, що робота над створенням нового БПЛА почалася після отримання запитів від українських військових на подібний літальний апарат. Наразі безпілотник MiniShark проходить випробування.

Модернізований БПЛА SHARK. Фото: Ukrspecsystems

Нагадаємо, інженери та вчені з Сумщини сконструювали бойовий робот, яким можна керувати дистанційно. Він допоможе українським військовим у контрнаступі, зберігши життя наших військових.