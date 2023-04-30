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Керується дистанційно: українські винахідники створили бойовий робот з кулеметом та тепловізором

30 квітня 2023 05:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Керується дистанційно: українські винахідники створили бойовий робот з кулеметом та тепловізором
Робот-мисливець пройшов чергові випробування. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Інженери та вчені з Сумщини сконструювали бойовий робот, яким можна керувати дистанційно. Він допоможе українським військовим у контрнаступі, зберігши життя наших військових.

Про це розповів член Комітету з питань безпеки ВР Ігор Молоток у Facebook.

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Це робот-мисливець з дистанційним керуванням, який може їздити від 5 до 12 хвилин. На ньому встановлений кулемет ПКТ-7,62, який вражає ціль на відстані до півтора кілометра.

Ще робот має тепловізійний приціл, який дає змогу військовим вести бій вночі. Його не можна побачити засобами електронної боротьби противника.

Спосіб керування та технічні характеристики

Керувати роботом легко, використовуючи пульт і зручний інтерфейс. Оператор може перебувати на дистанції у 100 м. Так можна керувати вогнем РПГ та кулемета, спостерігати через тепловізор та рухати роботом. Є також система, яка дозволяє автоматично стежити за мішенню на сенсорному екрані. Щоб навчитися керувати роботом-мисливцем, потрібно пройти спеціальну підготовку.

Робот-мисливець пройшов чергові випробування. Фото: Facebook

Ресурс акумуляторів в активному бою — близько години, в режимі очікування — до 8. Важить він разом з бойовим оснащенням близько 230 кг. Має також бронювання — лише на життєво важливих деталях.

Повідомляється, що установка уже пройшла усі тести на військовому полігоні. Винахід також оглянув Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ, і зазначив, що він має високу точність влучання.

Нагадаємо, українські винахідники створили безпілотний комплекс для розмінування полів. Трактор проходить поле зі швидкістю 5 км/год, тобто, за 10 годинний робочий день здатен обстежити 20 га землі.

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