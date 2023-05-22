У США з'явився перший у світі ноутбук без екрана: як працює

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: freepik.com

Компанія Sightful випустила інноваційний ноутбук Spacetor, який відрізняється від інших моделей тим, що не має звичайного дисплея. Замість цього можна використовувати окуляри віртуальної реальності для зображення.

Про це повідомляє NNews.

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Spacetor працює на базі процесора Snapdragon 865 і має обсяг пам'яті 8256 ГБ. Окуляри, які йдуть в комплекті з ноутбуком, забезпечують зображення Full HD з частотою 72 Гц і показують віртуальний стіл близько 100 дюймів.

Ноутбук Spacetor, що не має звичайного дисплея. Фото: Sightful

Цей ноутбук працює під управлінням операційної системи Spacetop OS і може бути підключений до Wi-Fi. Він також підтримує 5G-зв'язок, має слот для SIM-карти та два порти USB-C 3.2. Заряджена батарея дозволяє пристрою працювати протягом близько п'яти годин без підзарядки.

Наразі цей ноутбук коштує 2 тисячі доларів, але дата його появи на масовому ринку поки що невідома.

Нагадаємо, що користувачі пристроїв Apple, що оновилися до останніх версій iOS та iPadOS 16.5, зіштовхнулися з проблемами у використанні камери при підключенні через адаптер Lightning to USB 3. Підозрюється, що проблема може бути спричинена програмним збоєм, і Apple має намір вирішити цю проблему в наступному апдейті.