Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow У США з'явився перший у світі ноутбук без екрана: як працює arrow

У США з'явився перший у світі ноутбук без екрана: як працює

22 травня 2023 02:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У США з'явився перший у світі ноутбук без екрана: як працює
Дівчина працює за ноутбуком. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Компанія Sightful випустила інноваційний ноутбук Spacetor, який відрізняється від інших моделей тим, що не має звичайного дисплея. Замість цього можна використовувати окуляри віртуальної реальності для зображення.

Про це повідомляє NNews.

Читайте також:

Як виглядає ноутбук без екрана

Spacetor працює на базі процесора Snapdragon 865 і має обсяг пам'яті 8256 ГБ. Окуляри, які йдуть в комплекті з ноутбуком, забезпечують зображення Full HD з частотою 72 Гц і показують віртуальний стіл близько 100 дюймів.

Ноутбук Spacetor, що не має звичайного дисплея. Фото: Sightful

Цей ноутбук працює під управлінням операційної системи Spacetop OS і може бути підключений до Wi-Fi. Він також підтримує 5G-зв'язок, має слот для SIM-карти та два порти USB-C 3.2. Заряджена батарея дозволяє пристрою працювати протягом близько п'яти годин без підзарядки.

Наразі цей ноутбук коштує 2 тисячі доларів, але дата його появи на масовому ринку поки що невідома.

Нагадаємо, що користувачі пристроїв Apple, що оновилися до останніх версій iOS та iPadOS 16.5, зіштовхнулися з проблемами у використанні камери при підключенні через адаптер Lightning to USB 3. Підозрюється, що проблема може бути спричинена програмним збоєм, і Apple має намір вирішити цю проблему в наступному апдейті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB