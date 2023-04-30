Компанія, яка розробила ChatGPT, оцінюється в мінімум 30 млрд доларів

Розробка ChatGPT. Фото: Reuters

За останньою фінансовою звітністю, американська компанія OpenAI, яка створила ChatGPT чат-бот, оцінена в 30 млрд доларів після залучення інвестицій на суму 300 млн доларів. Інвесторами стали такі великі компанії, як Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global та Founders Fund.

Про це пише no worries.

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OpenAI зберігає приблизно 70% акцій після проведення інвестиційного раунду. Петер Тіль, мільярдер та інвестор, вклався у компанію вже вдруге через Founders Fund, а Tiger Global також повторно вклали гроші в компанію, але розмір їх вкладень не розголошується.

Тим часом експерти оцінюють, що для роботи ChatGPT OpenAI знадобиться понад 30 000 графічних процесорів Nvidia A100. Це пов'язано з тим, що ChatGPT працює на машинному навчанні та потребує високої обчислювальної потужності. Але нове покоління чіпів від Nvidia — H100 — коштує 40 тис. доларів за штуку, що робить витрати на обладнання дуже значними.

Таким чином, OpenAI продовжує утримувати лідируючі позиції у сфері штучного інтелекту та залучає інвестиції від найбільших гравців на ринку. Однак високі витрати на обладнання можуть стати проблемою подальшого розвитку компанії.

Нагадаємо, що дві популярні нейромережі ChatGPT і Midjourney навчилися імітувати померлих. А похоронні бюро дарують можливість поговорити з близькою людиною, якої вже немає в живих.

Також ми повідомляли, що через постійні дискусії на тему заміни студентських та учнівських робіт на роботі ChatGPT, вчені вирішили провести експеримент, наскільки чат-бот досконалий у різних галузях. Тому ChatGPT протестували з іспиту бухгалтерського обліку.

Додамо, що відома компанія Gorilla Technologies розробила новий бот Superchat на базі штучного інтелекту ChatGPT. Унікальність програми полягає в тому, що користувач може спілкуватися з віртуальними персонажами. Серед них видатні особи, відомі особи та популярні персонажі.