Apple видалила важливу функцію на iPhone та випустила версію iOS

Люди дивляться у iPhone. Фото: REUTERS/Mike Segar

Користувачі пристроїв Apple , що оновилися до останніх версій iOS та iPadOS 16.5, зіштовхнулися з проблемами у використанні камери при підключенні через адаптер Lightning to USB 3. Підозрюється, що проблема може бути спричинена програмним збоєм, і Apple має намір вирішити цю проблему в наступному апдейті.

Про це пише MacRumors.

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Повідомляється, що Apple вже презентувала першу бета-версію iOS 16.6 для розробників. Попри це, випуск версії для загального використання, в якій, ймовірно, буде вирішена проблема з камерою, може зайняти не менше кількох тижнів.

Разом з тим iOS 16.5 було випущено 19 травня разом із оновленнями інших операційних систем від Apple. Це невелике оновлення, в якому, крім іншого, було додано нову вкладку "Спорт" у програмі Apple News, а також було виправлено загальні проблеми у програмах, зокрема CarPlay, Screen Time та Spotlight.

Очікується, що ці оновлення будуть останніми перед майбутнім великим щорічним апдейтом Apple, що включає iOS 17, iPadOS 17 та macOS 14.

Нагадаємо, що у компанії Apple не хочуть, щоб її співробітники використовували для роботи генеративні ШІ. Виробник iPhone стурбований тим, що працівники можуть оприлюднити конфіденційні дані, оскільки він розробляє власну подібну технологію.