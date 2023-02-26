У Китаї створили пристрій, який може віддалено передавати поцілунки

Пристрій для поцілунків

У Китаї створили унікальний пристрій, який здатний на відстані передавати поцілунки. Він рекламований як спосіб дозволити закоханим ділитися "справжньою" фізичною близькістю, коли вони не поряд.

Про це повідомляє CNN.

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Пристрій оснащений датчиками тиску, які здатні імітувати справжній поцілунок. Він відтворює рух та температуру губ користувача. До того ж пристрій здатний передавати звуки.

Думки у соціальних мережах щодо незвичайного пристрою розділились. Деякі вважають його смішним, а інші — вульгарним та моторошним.

"Я не розумію (пристрій), але я абсолютно шокований", — йдеться в одному з головних коментарів на Weibo.

Щоб відправити поцілунок, користувачам потрібно завантажити програму та під'єднати пристрій до зарядного порту телефону. Після цього закохані можуть почати відеодзвінок і передавати свої поцілунки один одному.

Пристрій запатентовано Чанчжоуським професійним інститутом мехатронних технологій.

"В університеті я підтримував стосунки на відстані зі своєю дівчиною, тому ми спілкувалися один з одним лише через телефон. Саме звідси прийшло натхнення для створення цього пристрою", — сказав винахідник пристрою Цзян Чжунлі.

Нагадаємо, влада Китаю заборонили великим технологічним компаніям пропонувати користувачам доступ до чат-бота ChatGPT. Пекін хвилюється, що він даватиме людям відповіді, які не пройшли цензуру.