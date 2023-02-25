Китай вирішив переплюнути Ілона Маска з його Starlink: про що йдеться

Starlink

Китайські вчені запропонували створити найбільшу групу супутників на низькій навколоземній орбіті, яка використовуватиметься для забезпечення високошвидкісного інтернет-доступу по всьому світу та для конкуренції з американськими компаніями, такими як Starlink, що належить Ілону Маску. Назва групи має кодову назву GW, міститиме аналогічну кількість супутників, як і у Starlink.

Про це пише No worries.

Аналог Starlink

Китайські вчені стверджують, що запуск та розміщення китайських супутників буде здійснено дуже швидко, щоб захопити місце на низькій навколоземній орбіті та конкурувати зі Starlink. Вони також вказують, що розміщення китайських супутників буде проведено на орбітах, які ще не зайняті супутниками Starlink, що дозволить їм мати переваги і навіть можливості для придушення роботи апаратів конкурента.

Водночас китайське національне космічне управління закликає до міжнародного співробітництва в космосі і зазначає, що протистояння у сфері супутникових комунікацій завдасть лише шкоди всім сторонам конфлікту.

На сьогодні супутникова мережа Starlink налічує понад 3 800 апаратів на низькій навколоземній орбіті, а компанія планує збільшити їх кількість до більш ніж 40 тисяч. Однак це також може призвести до посилення конфлікту між Китаєм і США в космічній галузі.

Нагадаємо, компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні. Це створює перешкоди для українських військових, які протистоять російській агресії.

Також ми писали, що в Україні вже працює понад 25 тисяч Starlink. Наша країна стала другою після Сполучених Штатів за кількістю цих систем.