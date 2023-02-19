Starlink тестирует новый тариф, который позволит подключаться с любой точки мира

Starlink

Компания SpaceX тестирует новую услугу спутникового Интернета Starlink. Некоторым пользователям уже пришли письма с предложением.

Об этом сообщает The Verge.

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Новый тариф называется Global Roaming Service. В компании заявили, что он позволит пользователям "подключаться практически из любой точки мира". Его цена — 200 долларов в месяц.

Пока неизвестно, каким образом тариф будет работать в разных странах. Спутниковым интернетом можно официально пользоваться в 48 странах мира.

СМИ пишут, что Starlink предлагает услугу глобального роуминга некоторым пользователям вне зон покрытия компании.

Напомним, компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе. Это создает препятствия для украинских военных, противостоящих российской агрессии.

Также мы писали, что в Украине уже работает более 25 тысяч Starlink. Наша страна стала второй после Соединенных Штатов по количеству этих систем.