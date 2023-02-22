У Китаї технологічним компаніям заборонили пропонувати користувачам доступ до ChatGPT

ChatGPT

Влада Китаю заборонили великим технологічним компаніям пропонувати користувачам доступ до чат-бота ChatGPT. Пекін хвилюється, що він даватиме людям відповіді, які не пройшли цензуру.

Про це повідомляє видання Nikkei.

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Технологічні компанії Tencent Holdings та Ant Group, фінтех-філія Alibaba Group Holding вже отримали вказівку не пропонувати доступ до ChatGPT. До того ж їм потрібно повідомляти перед регулюючими органами, коли вони захочуть запустити свої власні послуги, схожі на чат-бот.

У Китаї офіційно недоступний ChatGPT, однак деякі користувачі використовують VPN.

"Сторонні розробники також випустили десятки "мініпрограм" у соцмережі WeChat компанії Tencent, які стверджують, що пропонують послуги з ChatGPT", — повідомляє видання.

Під тиском регуляторних органів Tencent зупинила роботу кількох таких сервісів, незалежно від того, чи були вони підключені до ChatGPT, чи були копіями.

Китайське державне ЗМІ China Daily повідомляло, що чат-бот "може простягнути руку допомоги уряду США у поширенні дезінформації та маніпулюванні глобальними наративами у своїх геополітичних інтересах".

"Ми з самого початку розуміли, що ChatGPT ніколи не потрапить до Китаю через проблеми з цензурою, і Китаю знадобляться власні версії ChatGPT", — сказав один з керівників технологічної компанії.

Нагадаємо, ChatGPT дуже швидко здобув популярність у світі й зараз стрімко підкорює українських інтернет-користувачів. Він вже встиг заробити назву "вбивця Google".