У Держспецзв'язку розповіли, скільки дронів щодня втрачають Сили оборони України

Український військовий тримає дрон. Фото: Генштаб ЗСУ

Щодня внаслідок бойових дій українська армія втрачає від 40 до 45 дронів. Йдеться як про українські дрони, так і про БпЛА іноземного виробництва.

Про це заявив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь в ефірі телемарафону.

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Очільник Держспецзв'язку відзначив, що тут враховуються як невеликі комерційні безпілотники, так і великі професійні дрони.

"Неможливо забезпечити таку кількість одночасно — їх не виробляють в світі в такій кількості. Ця війна змінила підхід до використання дронів... Їх кількість постійно зростає — і ми робим все, щоб максимально забезпечити наших захисників", — заявив Юрій Щиголь.

Як раніше ми розповідали, на певних напрямках Донеччини у росіян більше дронів, ніж у Сил Оборони України. Особливо це стосується дронів "Орлан".

Також ми повідомляли, що для українських військових відправляють на фронт понад 270 ударних дронів Vampire. Бійці ЗСУ отримають їх від "Армії дронів".