На фронт отправят 270 ударных дронов Vampire
Для украинских военных отправляют на фронт более 270 ударных дронов Vampire. Бойцы ВСУ получат их от "Армии дронов".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Дроны для военных
Федоров рассказал, что дроны Vampire созданы в Украине. По его словам, они могут нести до 15 кг полезной нагрузки.
"Военные будут применять их для уничтожения как бронированных авто и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов", — рассказал Федоров.
Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому способен эффективно работать ночью. Федоров подчеркнул, что взрывные результаты Vampire в скором времени появятся в отчетах ударных рот БпЛА.
"Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще более эффективной", — добавил министр.
Напомним, компании, занимающиеся разработкой беспилотников и обучением операторов дронов, могут стать резидентами Дія.City. Благодаря этому они будут иметь лучшие условия по налогам.
Также мы писали, что появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для работы ВСУ. Так, все больше украинских компаний производят БпЛА, оснащенные технологией ИИ.