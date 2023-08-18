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На фронт отправят 270 ударных дронов Vampire

18 августа 2023 13:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На фронт отправят 270 ударных дронов Vampire
Ударные дроны Vampire. Фото: itc.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Для украинских военных отправляют на фронт более 270 ударных дронов Vampire. Бойцы ВСУ получат их от "Армии дронов".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Федоров рассказал, что дроны Vampire созданы в Украине. По его словам, они могут нести до 15 кг полезной нагрузки.

"Военные будут применять их для уничтожения как бронированных авто и танков, так и оборонительных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов", — рассказал Федоров.

Каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому способен эффективно работать ночью. Федоров подчеркнул, что взрывные результаты Vampire в скором времени появятся в отчетах ударных рот БпЛА.

"Охота Сил обороны Украины на оккупантов станет еще более эффективной", — добавил министр.

Напомним, компании, занимающиеся разработкой беспилотников и обучением операторов дронов, могут стать резидентами Дія.City. Благодаря этому они будут иметь лучшие условия по налогам.

Также мы писали, что появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для работы ВСУ. Так, все больше украинских компаний производят БпЛА, оснащенные технологией ИИ.

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