Безпілотники зі штучним інтелектом SkyKnight допустили до експлуатації у ЗСУ

Безпілотники SkyKnight. Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України затвердило використання вітчизняних дронів SkyKnight у військових цілях. Ці сучасні безпілотні апарати оснащені AI, здатні перевозити вантаж до 2,5 кг та функціонувати в автономному режимі польоту.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

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У чому особливість нового дрона

Повідомляється, що процес схвалення нового дрона, виробленого компанією SkyKnight 2, проходив у прискореному режимі завдяки активній підтримці з боку оборонного департаменту, який допомагав в оформленні всієї документації.

Згідно з заявами, SkyKnight 2 має високу швидкість, потужність і при цьому працює досить тихо. Управління дроном просте та інтуїтивне. Для тих, хто вже має досвід роботи з моделями від DJI чи Autel на стабільних платформах, адаптація до SkyKnight 2 триватиме приблизно тиждень.

Також у Міноборони уточнили, що ключовою особливістю дрону є його здатність до автономного польоту до заздалегідь визначеної мети на основі команд оператора, навіть у разі виникнення проблем зі зв'язком через радіоелектронні перешкоди з боку противника.

Безпілотник SkyKnight. Фото: Міноборони України

Нагадаємо, що в суботу, 19 серпня, в Росії заявили, що нібито Збройні сили України вдарили по військовому летовищу в Новгородській області. Атака була із застосуванням безпілотника.

Також ми повідомляли, що для українських військових відправляють на фронт понад 270 ударних дронів Vampire. Бійці ЗСУ отримають їх від "Армії дронів".