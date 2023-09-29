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Цукерберг презентував розумні окуляри з ШІ: коли можна придбати та скільки коштуватимуть

29 вересня 2023 15:04
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Козюк Тетяна
редактор
Цукерберг презентував розумні окуляри з ШІ: коли можна придбати та скільки коштуватимуть
Марк Цукерберг під час презентації окулярів. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 27 вересня, генеральний директор Meta Марк Цукерберг презентував нове покоління розумних окулярів Ray-Ban. Вони, зокрема, можуть проводити прямі трансляції у Facebook і Instagram.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Презентація окулярів із ШІ

За словами Цукерберга, розумні окуляри Ray-Ban нового покоління надійдуть у продаж із 17 жовтня. Їхня вартість становитиме 299 доларів.

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Марк Цукерберг під час презентації окулярів. Фото: Reuters

Повідомляється, що окуляри будуть оснащені новим асистентом Meta AI. Відповідно, гаджет зможе вести прямі ефіри у Facebook і Instagram,  робити фото чи відео, а також розповідати про те, що бачить людина перед собою.

Це, як стверджують розробники, є досягненням у порівнянні з попереднім поколінням гаджета, який міг робити лише фотографії. 

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Марк Цукерберг під час презентації окулярів. Фото: Reuters

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії закликало керівника Meta Марка Цукерберга не розгортати наскрізне шифрування в чатах Instagram і Facebook. Уряд країни готує програму контролю, яка змусить технологічного гіганта переосмислити свій план. Нову компанію з боротьби із шифруванням минулої доби презентувала міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман.

Раніше Meta оголосила про запровадження нових змін у своїх соціальних мережах Facebook та Instagram для користувачів із Євросоюзу. Відповідно до цих оновлень, користувачі матимуть можливість переглядати публікації та відеоролики від тих, кого вони відстежують, у хронологічному порядку, без втручання алгоритмів.

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