Цукерберг презентував розумні окуляри з ШІ: коли можна придбати та скільки коштуватимуть

Марк Цукерберг під час презентації окулярів. Фото: Reuters

У середу, 27 вересня, генеральний директор Meta Марк Цукерберг презентував нове покоління розумних окулярів Ray-Ban. Вони, зокрема, можуть проводити прямі трансляції у Facebook і Instagram.

Про це повідомляє видання Reuters.

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За словами Цукерберга, розумні окуляри Ray-Ban нового покоління надійдуть у продаж із 17 жовтня. Їхня вартість становитиме 299 доларів.

Марк Цукерберг під час презентації окулярів. Фото: Reuters

Повідомляється, що окуляри будуть оснащені новим асистентом Meta AI. Відповідно, гаджет зможе вести прямі ефіри у Facebook і Instagram, робити фото чи відео, а також розповідати про те, що бачить людина перед собою.

Це, як стверджують розробники, є досягненням у порівнянні з попереднім поколінням гаджета, який міг робити лише фотографії.

Марк Цукерберг під час презентації окулярів. Фото: Reuters

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії закликало керівника Meta Марка Цукерберга не розгортати наскрізне шифрування в чатах Instagram і Facebook. Уряд країни готує програму контролю, яка змусить технологічного гіганта переосмислити свій план. Нову компанію з боротьби із шифруванням минулої доби презентувала міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман.

Раніше Meta оголосила про запровадження нових змін у своїх соціальних мережах Facebook та Instagram для користувачів із Євросоюзу. Відповідно до цих оновлень, користувачі матимуть можливість переглядати публікації та відеоролики від тих, кого вони відстежують, у хронологічному порядку, без втручання алгоритмів.