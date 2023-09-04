Instagram додасть нову функцію для Stories

Соціальна мережа Instagram. Фото: Pexels

Розробники соціальної мережі Instagram планують додати нову функцію. Вона дозволить користувачам ділитися коментарями підписників у своїх Stories.

Про це повідомляє TechCrunch.

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Нова функція в Instagram

Розробники соцмережі розповіли, що у Stories можна буде додавати коментарі до власних постів чи Reels.

"Ідея полягає в тому, щоб допомогти блогерам виділити важливі чи цікаві коментарі від інших блогерів чи шанувальників", — каже керівник Instagram Адам Моссері.

За його словами, наразі триває тестування цих функцій.

Моссері повідомив, що для того, аби скористатися новою функцією, потрібно буде провести пальцем по коментарю, який потрібно виділити, і торкнутися значка "Додати до історії".

"Це ще один крок Instagram, щоб дозволити творцям контенту краще взаємодіяти зі своїми шанувальниками", — йдеться у матеріалі.

Функція, яку хочуть додати до Instagram. Фото: IG Updates/Instagram

Нагадаємо, компанія Meta оголосила про запровадження нових змін у своїх соціальних мережах Facebook та Instagram для користувачів із Євросоюзу. Відповідно до цих оновлень, користувачі тепер матимуть можливість переглядати публікації та відеоролики від тих, кого вони відстежують, у хронологічному порядку без втручання алгоритмів.

Також ми писали, що соціальна мережа Instagram обмежила деяким користувачам можливість надсилати повідомлення у Direct. Цю функцію додали з метою захисту від небажаних комунікацій.