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Безпека дітей в месенджерах: уряд Великої Британії готується контролювати чати Meta

20 вересня 2023 10:56
- Ігор Тележніков
Безпека дітей в месенджерах: уряд Великої Британії готується контролювати чати Meta
Соціальна мережа Facebook. Фото: Google.com
- Ігор Тележніков

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії закликає керівника Meta Марка Цукерберга не розгортати наскрізне шифрування в чатах Instagram і Facebook. Уряд країни готує програму контролю, яка змусить технологічного гіганта переосмислити свій план. Нову компанію по боротьбі з шифруванням минулої доби презентувала міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман.

Про це пише видання Politicо.

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Meta планує продовжити наскрізне шифрування в прямих повідомленнях Messenger і Instagram, як це вже запроваджено у WhatsApp. Представники компанії стверджують, що ця технологія посилила безпеку. З цим твердженням не погоджуються представники уряду Великої Британії.

На брифінгу для журналістів, у вівторок, представники Міністерства внутрішніх справ Сполученого Королівства представили опис небезпечних матеріалів, що стосуються сексуального насильства над дітьми. Стверджується, що подібні матеріали ризикують залишитися невиявленими, якщо Meta не скасує впровадження шифрування.

За словами Браверман, Meta поки не надала запоруки захисту своїх платформ від зловмисників. "Вони повинні розробити відповідні гарантії, які б відповідали їхнім планам щодо наскрізного шифрування", — зазначила міністерка у прес-релізі.

У компанії Meta поки планують продовжити впровадження шифрування до кінця 2023 року. Разом з тим корпорація обіцяє контролювати свої платформи на предмет розповсюдження контенту, що містить насильство над дітьми, пише Politicо.

Раніше Meta оголосила про запровадження нових змін у своїх соціальних мережах Facebook та Instagram для користувачів із Євросоюзу. Відповідно до цих оновлень, користувачі матимуть можливість переглядати публікації та відеоролики від тих, кого вони відстежують, у хронологічному порядку без втручання алгоритмів.

Влітку материнська компанія Facebook Meta запустила новий додаток Threads, який конкурує з Twitter.
 

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