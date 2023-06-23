Як користуватися прихованими функціями iPhone: ТОП 5 порад

Не всі власники iPhone користуються функціоналом iOS на повну. Фото: pixabay

Система iOS приховує багато неочевидних функцій, адже сама Apple належним чином не розповідає про всі можливості iPhone. Розповідаємо про деякі функції смартфона, з якими не знайомі навіть досвідчені користувачі.

iPhone має багато корисного функціоналу: швидка серійна зйомка, покращення фото, пришвидшення Safari, спалах для сповіщень, розширення можливостей стандартної клавіатури тощо. Та чи всі власники iPhone витискають з нього усе можливе?

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1. Сканування документів у додатку "Замітки"

Функція iOS може замінити окрему програму від App Store. В програму "Замітки" вбудований зручний сканер документів. Необхідно створити нову замітку, натисніть значок "+" над клавіатурою та вибрати меню "Документи сканування". Після цього піднести під об'єктив камери документ, який буде автоматично визначатися сканером. Плюс у вас є можливість коригувати точність сканування.

2. Конвертація валюти та переклад тексту додатком "Камера"

Важлива функція для тих, хто знаходиться за кордоном. Програма "Камера" має переклад та конвертацію валют у реальному часі. Для перекладу відкрийте камеру та наведіть її на текст. А щоб конвертувати валюту, наведіть курсор на цифру в іншій валюті.

3. Відкриття посилання в Safari на новій вкладці

Для того, щоб відкрити будь-яке посилання на новій вкладці, треба лише натиснути на нього двома пальцями однієї руки одночасно.

4. Зупиніть музику або відео таймером

Функція для тих, хто звик слухати музику або переглядати фільми перед сном. Вона допоможе зберегти заряд на iPhone, якщо ви заснули, але не вимкнули музику чи відео. На стандартному годиннику можна встановити таймер та натиснути "Зупинити".

5. Приховані фотоальбоми

Програма "Фотографії" дає можливість приховувати аж занадто відверті фото від друзів при перегляді ваших спогадів, приміром, з відпустки. Виберіть знімки, натисніть "Поділитися", оберіть у вікні "Приховати". Усі приховані фото більше не відображатимуться у спільній стрічці, а потраплятимуть у спеціальний альбом "Приховані". Папку можна заблокувати за допомогою пароля, Face ID або Touch ID.

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