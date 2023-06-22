Google анонсував нові функції в Chrome для iOS та iPadOS

Браузер Chrome. Фото: росЗМІ

Google оголосив про введення серії нових можливостей для свого браузера Chrome на платформах iOS та iPadOS, що включають більш просунуту інтеграцію з "Картами", "Календарем", "Перекладачем" та "Об'єктивом". Такі послуги стануть доступними безпосередньо в браузері, без необхідності переходити в окремі програми.

Про це йдеться у релізі компанії.

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Нові функції

Перегляд розташування в "Картах". У оновленій версії Chrome для iOS тепер використовуються штучні нейронні мережі для визначення адрес на вебсторінках та демонстрації цих місць у компактній версії Google Maps. Це означає, що користувачам не потрібно буде переходити з однієї програми до іншої, щоб переглянути, де знаходиться місце, згадане на вебсайті.

Створення подій у "Календарі". Також достатньо натиснути та утримати знайдену дату на вебсторінці, щоб одразу перейти до інтерфейсу "Google Календаря" та створити подію, не відкриваючи програму.

Переклад тексту через "Перекладач". Користувачі можуть виділити будь-який текст на вебсторінці, потім довгим натисканням отримати його переклад без Chrome.

Використання "Об'єктива" у рядку пошуку. Це дозволить користувачам пошук за зображеннями та пошук схожих товарів за допомогою камери. На Android це вбудовано у системний пошук.

Оновлення випускатиметься у кілька етапів у найближчі тижні. Браузер Chrome для ‌iPhone‌ та ‌iPad‌ доступний для безкоштовного завантаження в App Store.

Раніше цього місяця Google провела значне оновлення вбудованого менеджера паролів у Chrome для ПК, Android та iOS, додавши нові функції безпеки та покращивши зручність використання, що робить Chrome Password Manager порівнянним із незалежними менеджерами паролів.

Крім того, зверніть увагу, що Google нещодавно прибрала з магазину Chrome близько двадцяти шкідливих розширень, встановлених 75 мільйонів разів. Переконайтеся, що вони не встановлені на вашому пристрої.

Нагадаємо, що дослідники вебтрафіку оприлюднили список найпопулярніших браузерів в Україні за травень 2023 року. Так, лідер Chrome, друге місце в Safari, а останній рядок посів російський Yandex Browser.

Також ми писали, що Google готує масштабну перебудову своєї пошукової системи. Зокрема, до неї додадуть інструменти на базі штучного інтелекту, а сам сервіс стане більш персоналізованим і людяним. Компанія хоче поступово відмовитися від класичного списку з 10 посилань у пошуковій видачі та зробити службу більш орієнтованою на кожну конкретну людину.