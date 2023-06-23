18 моделей iPhone, які не варто купувати у 2023 році

Вже цього року 10 моделей iPhone перетворяться на непотрібний мотлох. Фото: pixabay.com

Apple припиняє обслуговування застарілих моделей iPhone. Йдеться не лише про перші моделі смартфона, але й про пристрої, поширення яких припинено як мінімум 7 років назад.

Такі смартфони краще не купувати, позаяк на них вже не випускається програмне забезпечення. Також є великі проблеми з пошуком запчастин до них.

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За словами експертів Phonecheck, Apple остаточно розпрощається з такими моделями:

iPhone;

iPhone 3G (8 ГБ, 16 ГБ);

iPhone 3GS (8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ);

iPhone 4 CDMA;

iPhone 4 CDMA (8 ГБ);

iPhone 4 (16 ГБ, 32 ГБ);

iPhone 4 GSM (8 ГБ);

iPhone 4S;

iPhone 4S (8 ГБ);

iPhone 5C.

Ще низка смартфонів вже сьогодні має обмежену функціональність, а за кілька років до них не будуть випускати оновлення. Єдиний сенс у їхньому придбанні сьогодні — низька ціна.

Неактуальні моделі iPhone

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X.

Раніше повідомлялося, що ЄС погрожує заборонити продаж iPhone в країнах союзу, якщо Apple випустить власну версію USB-C для iPhone 15, що може призвести до несумісності або часткової сумісності кабелів USB-C, що вже є у користувачів, з новими пристроями.

Також користувачі пристроїв Apple, котрі оновилися до останніх версій iOS та iPadOS 16.5, зіштовхнулися з проблемами у використанні камери при підключенні через адаптер Lightning to USB 3.