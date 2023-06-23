Не в тренді: 18 моделей iPhone, які не варто купувати у 2023 році
Apple припиняє обслуговування застарілих моделей iPhone. Йдеться не лише про перші моделі смартфона, але й про пристрої, поширення яких припинено як мінімум 7 років назад.
Такі смартфони краще не купувати, позаяк на них вже не випускається програмне забезпечення. Також є великі проблеми з пошуком запчастин до них.
За словами експертів Phonecheck, Apple остаточно розпрощається з такими моделями:
- iPhone;
- iPhone 3G (8 ГБ, 16 ГБ);
- iPhone 3GS (8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ);
- iPhone 4 CDMA;
- iPhone 4 CDMA (8 ГБ);
- iPhone 4 (16 ГБ, 32 ГБ);
- iPhone 4 GSM (8 ГБ);
- iPhone 4S;
- iPhone 4S (8 ГБ);
- iPhone 5C.
Ще низка смартфонів вже сьогодні має обмежену функціональність, а за кілька років до них не будуть випускати оновлення. Єдиний сенс у їхньому придбанні сьогодні — низька ціна.
Неактуальні моделі iPhone
- iPhone 7;
- iPhone 7 Plus;
- iPhone SE;
- iPhone 6S;
- iPhone 6S Plus;
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone X.
Раніше повідомлялося, що ЄС погрожує заборонити продаж iPhone в країнах союзу, якщо Apple випустить власну версію USB-C для iPhone 15, що може призвести до несумісності або часткової сумісності кабелів USB-C, що вже є у користувачів, з новими пристроями.
Також користувачі пристроїв Apple, котрі оновилися до останніх версій iOS та iPadOS 16.5, зіштовхнулися з проблемами у використанні камери при підключенні через адаптер Lightning to USB 3.