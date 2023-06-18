Власникам iPhone загрожує небезпека: як не підхопити вірус через AirDrop

Смартфон від Apple в руках людини. Фото: google.com

Користувачів смартфонів Apple попередили про нову схему зараження вірусом. Спеціалісти розповіли, що технології бездротової передачі даних, зокрема Apple AirDrop, можуть бути використані зловмисниками. Через цю популярну функцію користувач телефону може отримати шкідливі файли на пристрій.

Про це повідомляє No Worries.

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Вірус через Apple AirDrop

Спеціалісти порадили користувачам iPhone не користуватися AirDrop у громадських місцях. Вони також попередили власників Android про аналогічну загрозу.

Для того, аби не підхопити вірус, потрібно дозволити функцію AirDrop лише своїм контактам.

До того ж людям варто пам'ятати про відключення функції автоматичного підключення до Wi-Fi. Це допоможу не підключатися до небезпечних та шкідливих мереж. Спеціалісти радять не здійснювати фінансові операції і не вводити персональні дані через громадські Wi-Fi-точки. Для цього варто використовувати мобільний або домашній інтернет.

Найбезпечніше підключатися до Wi-Fi із авторизацією. Механізми шифрування WPA/WPA2 використовуються для захисту даних користувачів. Експерти також додали, що потрібно користуватися сайтами, які мають сертифікат безпеки HTTPS.

Нагадаємо, з появою iOS 17 восени цього року Apple Music отримає декілька нових функцій. Вони мають зробити використання програми і потокового сервісу Apple Music простішим та цікавішим для користувачів.

Також ми писали, що вся лінійка iPhone 15, які готуються до випуску, імовірно, матимуть 48-мегапіксельні камери. Також очікується, що камери в iPhone 15 і 15 Plus будуть використовувати тришаровий CMOS-датчик, який захоплює більше світла, що суттєво покращить якість фотографій.