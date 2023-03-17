Starlink випускає "глобальний пакет" супутникового інтернету
Компанія SpaceX представила тариф Starlink Roam, який дозволяє отримати доступ до інтернету практично з будь-якої точки планети.
Про це компанія заявила на своїй офіційній сторінці.
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Користувачі можуть обрати портативну антену за 599 доларів або антену, призначену для використання в русі, за 2 500 доларів. Цей тариф — це можливість для клієнтів використовувати Starlink у місцях, де підключення було ненадійним або повністю недоступним. Підписку можна буде зупиняти та відновлювати у будь-який час, при цьому рахунок стягуватиметься з кроком за один місяць.
Наразі послуга доступна лише в країнах, де Starlink офіційно представлений.
Компанія заявляє, що завдяки розширеним можливостям Starlink може підключатися до більшої кількості супутників, забезпечуючи стабільне підключення в дорозі. Обладнання призначене для стаціонарної установки на машині та стійке до важких природних умов.
"Starlink Roam ідеально підходить для клієнтів, які подорожують у місця, де підключення було ненадійним або зовсім недоступним", — ідеться на сайті.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що компанії Ілона Маска SpaceX загрожує чималий штраф від уряду США. Причина в тому, що компанія не надала агентству деякі дані про безпеку щодо запуску супутників Starlink у серпні 2022 року.