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Компанії Ілона Маска загрожує чималий штраф від уряду США: подробиці

17 лютого 2023 22:55
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
SpaceX загрожує штраф від уряду США: подробиці
Компанію SpaceX звинувачують у порушення правил безпеки щодо запуску Starlink
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Федеральне авіаційне управління (FAA) США запропонувало накласти цивільний штраф на SpaceX у розмірі 175 тис. доларів. Причина в тому, що компанія не надала агентству деякі дані про безпеку щодо запуску супутників Starlink у серпні 2022 року.

Про це повідомляє Reuters

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Подробиці

FAA заявило, що SpaceX повинна була надати інформацію, відому як дані аналізу траєкторії зіткнення при запуску, безпосередньо агентству принаймні за сім днів до запуску. Ці дані використовуються для оцінки ймовірності зіткнення ракети-носія тисячами відстежуваних об’єктів, що обертаються навколо Землі. 

SpaceX має 30 днів, щоб відповісти FAA після отримання повідомлення про штраф.

Напруженість між SpaceX і FAA

Як зазначається у публікації, запропонований штраф є останнім спалахом напруженості між SpaceX і Федеральним авіаційним управлінням США (FAA), оскільки компанія, що належить Ілону Маску, уже раніше порушувала правила запуску.  

У 2020 році FAA визнало, що SpaceX порушила правила запуску, оскільки дозволила злетіти прототипу гігантської ракети компанії Starship без затвердження ключових даних, пов’язаних із потенційним радіусом вибуху апарата.

У 2021 році FAA переглянуло вимоги до комерційних запусків SpaceX, щоб зобов’язати інспектора з безпеки відомства бути присутнім під час кожного польоту на стартовій базі в Бока-Чіка після того, як Агентство заявило, що компанія порушила вимоги ліцензії на запуск Starship.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні.

Ілон Маск пояснив, що SpaceX обмежує роботу супутникового інтернету Starlink для ЗСУ, щоб не допустити "ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни". 

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